La presión llegó a la era de Alberto Gamero en Millonarios de una forma que no se veía venir después de ser considerado como uno de los mejores procesos del último tiempo en la historia del fútbol colombiano. Así que al entrenador no le quedó otra alternativa, presionó a los directivos y el resultado tiene a los hinchas muy contentos.

Millonarios fue campeón en la Liga Colombiana I-2023 y tuvo un semestre disponible para formar un equipo competitivo de cara a participar en la Copa Libertadores 2024. Esto no pasó y llegó un rendimiento que dejó en evidencia lo corta que era la nómina a la hora de tener recambio de calidad.

“Lo que pasa es que muchos jugadores que uno pide no se pueden traer o no pueden venir porque tienen contrato con otros equipos (…) Los extremos que nosotros quisimos no los pudimos traer. A uno que está aquí en el fútbol colombiano intentamos traerlo, pero no se pudo porque tiene su contrato, unas cláusulas y para Millonarios valen más, pero sí se hizo el intento”, le dijo Alberto Gamero al periodista César Augusto Londoño en mayo de 2024.

Millonarios quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores sin lograr una solo victoria y en la última posición de un Grupo E que integró con Bolívar, Flamengo y Palestino, de Chile. Los hinchas pedían a gritos refuerzos y las directivas del equipo ‘Embajador’ respondieron de tal forma que hasta cedieron a la presión de Gamero.

Alberto Gamero y Radamel Falcao. (Foto: X / @MilloFCoficial)

Gustavo Serpa, representante del máximo accionista de Millonarios, le dijo a Caracol Radio el 28 de junio que el equipo ya había cerrado el libro de contrataciones con la llegada de Radamel Falcao (delantero), Felix Charrupí (volante o extremo), Jovani Welch (volante de primera línea), Daniel Mantilla (extremo), Juan José Ramírez (volante creativo) y Jhon Emerson Córdoba (extremo). Sin embargo, Alberto Gamero quería dos jugadores más.

Gamero presionó a los directivos de Millonarios y este fue el resultado

Guillermo Arango, periodista de RCN Radio, publicó el 2 de julio que la idea de la dirección deportiva de Millonarios era que Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Alex Moreno Paz, Jorge Arias y el juvenil Darwin Cortés, fueran los defensores centrales para la Liga Colombiana II-2024. No obstante, Gamero presionó, pidió a otro jugador de más experiencia y este fue el resultado: “Millonarios FC informa que Sergio Mosquera es nuevo jugador del equipo. El central llegó como agente libre y firmó su contrato por un año con opción de compra“.

Sergio Mosquera nuevo jugador de Millonarios. (Foto: X / @MillosFCOficial)

El debut de Falcao con Millonarios en la Liga Colombiana II-2024

Luego de ser anunciados Sergio Mosquera y Kevin Palacios, lateral o extremo, Millonarios cerró el libro de contrataciones y se prepara para el debut de Radamel Falcao en la Liga Colombiana II-2024. ¿Cuándo es? El jueves 18 de julio a las 8:10 P.M. contra el DIM en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Luego, en la segunda fecha contra Atlético Bucaramanga el domingo 21 del mismo mes a las 3:30 P.M. será el primer partido de ‘El Tigre’ en el estadio El Campín como jugador del equipo ‘Embajador’.