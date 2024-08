Andrés Ibargüen, reveló la razón por la que no pudo llegar a Millonarios

Andrés Ibargüen es uno de los futbolistas más talentosos del fútbol colombiano, es por esto que ha sido el deseo de varios clubes, algunos de ellos lo han podido tener en su plantilla, mientras que otros se han quedado con el deseo y no lograron ficharlo, como fue el caso de Millonarios en los últimos mercados de transferencias.

El atacante es uno de los jugadores más importantes del Deportivo Pereira en la actualidad, siendo muy desequilibrante y convirtiéndose en el mejor socio de Carlos Darwin Quintero, dupla que le ha traído muchas cosas positivas al conjunto ‘matecaña’ y titular indiscutible para el entrenador Luis Fernando Suárez.

La razón por la que Andrés Ibargüen no llegó a Millonarios

En los dos últimos mercados de transferencias del fútbol colombiano, Millonarios trató de contratar a Andrés Ibargüen, esto por pedido del entrenador Alberto Gamero, técnico que lo conoce muy bien cuando lo dirigió en el Deportes Tolima, es por esto que la hinchada ‘azul’ estaba muy ilusionada con tener en su plantilla a este gran jugador, pero finalmente no se dio el fichaje.

En una entrevista para As Colombia, ‘Pipe’ contó que su frustrado pase al cuadro ‘embajador’ se dio por diferencias económicas, ya que cada uno tiró para su parte y no se pudo llegar a un acuerdo, pero Andrés no cerró la puerta y aseguró que hay que esperar qué pasa en el futuro.

Andrés Ibargüen con el Deportivo Pereira por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Pablo Bohórquez.

“Con Millonarios hace algunos años ha habido acercamiento, pero nunca nada concreto. Este año hubo un acercamiento, pero muy lejos de lo que se puede llegar a hacer. Ellos van a velar por sus cosas y yo por las mías… Siempre ha habido acercamiento por todo lo que es el ‘profe’ Gamero, me conoce, lo conozco, hay un cariño. Lastimosamente, no se ha dado, pero siempre dejo las puertas abiertas. Se ha hablado, pero hay diferencias. Esperaremos que nos depara el futuro”, expresó el futbolista.

La carrera de Andrés Ibargüen

Ha sido una carrera importante la del atacante de 32 años, quien supo vestir la camiseta de clubes como el Cortuluá, Bogotá, Deportes Tolima, Atlético Nacional e Independiente Medellín en Colombia, mientras que en el exterior estuvo en Racing de Argentina, América y Santos Laguna de México. Además, Andrés supo quedar campeón de la Copa Colombia en dos ocasiones, dos Superliga, una Liga y una Copa Libertadores, también de la Liga MX.