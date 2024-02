Millonarios pasa por un momento complicado en cuanto a su plantilla se refiere. Tiene varias bajas importantes por lesión y a ellos se sumó la salida de Edgar Guerra, quien se fue para el fútbol de México. Si antes de su decisión, el club ‘embajador’ ya necesitaba a un extremo como refuerzo, ahora es mucho más que necesario, pero las opciones se agotan y el tiempo para conseguir uno se acaba.

Alberto Gamero es consciente de eso, sin embargo, sabe que es muy difícil encontrar uno en estos momentos. Además, una de las formas de pensar del estratega es que no le gusta llevar jugadores a su equipo por llevarlos, solo los suma a sus planteles si les puede sacar provecho, así ha trabajado desde su llegada a Millonarios. Sobre un posible nuevo extremo, esto dijo en rueda de prensa.

Vea también: Largacha se luce en el empate de Millonarios ante Alianza en El Campín

Gamero sobre un nuevo extremo para Millonarios

Alberto Gamero fue claro con el mensaje sobre el nuevo extremo que busca Millonarios, aseguró que han estado preguntando en el mercado, pero que no ha sido posible, que trabajará con lo que tiene hasta el momento.

“Se ha hablado y hemos investigado, pero no se nos ha hecho posible, hemos hablado con jugadores, pero no hemos tenido la oportunidad de que vengan. Siempre he pensado que no es volverme loco a quien voy a traer, mi trabajo es acelerar a los que están, porque si no tengo nada en la mano, debo enfocarme en lo que tengo ahí, darles confianza e información, es lo que necesitamos”, dijo.

“Lo de Silva, Cataño y lo de Ruiz, que posiblemente lo tengamos para el miércoles, esperamos pronto tener al equipo completo, así es otra cosa, habrá confianza, los que están por ahora están haciendo un buen trabajo, vamos a ver, el trabajo de Largacha fue muy bueno, se le vieron cosas importantes y hay que corregir cosas”, finalizó.

Posible tiempo de baja de Mackalister

Desde Caracol han dado por hecho que David Mackálister Silva será baja para el próximo encuentro de Millonarios, que será este sábado en el Estadio Manuel Murillo Toro ante Deportes Tolima por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2024-I. Queda la duda sobre su situación de cara a los duelos contra América de Cali en El Campín del próximo 7 de febrero y Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot del 11 de febrero.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.