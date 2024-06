Llegó el supuesto día cero y aún no se tiene el final de la historia. La posibilidad que Radamel Falcao García juegue en Millonarios se convirtió en la novela del mercado en el fútbol colombiano y cada vez más se conocen detalles de una posible llegada como el contrato que le ofrecerían a ‘El Tigre’.

Falcao García estuvo en Bogotá el 5 de junio y en un evento con Nike Colombia sostuvo que “con el doctor (Gustavo) Serpa hemos tenido charlas desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto. Me imagino, vamos a ver. Depende también de las intenciones que tenga él”. ¡Dicho y hecho! La reunión con el máximo accionista de Millonarios ya se realizó y hasta hubo una segunda conversación.

Según Gabriel Meluk, editor de deportes de El Tiempo, Radamel Falcao le dijo a los directivos de Millonarios que sí quería jugar en el equipo ‘Embajador’, pero que debía resolver dos temas: la opinión de su esposa Lorelei Tarón sobre vivir en Bogotá y el impuesto al patrimonio que tendría que pagar si firma por más de seis meses. La respuesta se iba a dar el martes 11 de junio, pero…

Juan Felipe Cadavid, de Caracol Radio, publicó en X que efectivamente Falcao García y los directivos de Millonarios hablaron el 11 de junio. “Se avanza, pero aún no hay nada decidido. Como se dijo desde un comienzo, se esperan soluciones para los obstáculos tributarios. Falcao quiere estar en Millonarios y el equipo ‘Embajador’ quiere tenerlo, pero aún están poniéndose de acuerdo. No son muchos los detalles, pues no son muchos los avances. Es un tema que se asume con mucha responsabilidad desde las dos orillas”, afirmó Cadavid.

El último equipo de Falcao fue el Rayo Vallecano. (Foto: Imago)

El partido ahora lo pasaron a jugar los asesores legales tanto de Millonarios como de Radamel Falcao García para encontrar una solución al tema tributario. Se habla de un vínculo por seis meses o menos. A la espera de si hay o no luz verde, César Augusto Londoño, de Caracol Radio, reveló detalles de cómo sería el contrato que le ofrecerían a ‘El Tigre’. Sería parecido al vínculo que Lionel Messi firmó con Inter Miami en julio de 2023.

Así sería el contrato que Millonarios le ofrecería a Falcao

Al mejor estilo de Messi con Inter Miami, quien recibe un porcentaje de ganancias por las suscripciones para ver la MLS y por las camisetas que se venden desde su llegada, César Augusto Londoño sostuvo en el programa ‘El Pulso del Fútbol’ que “Millonarios no contrataría a Falcao por una cifra determinada pagada en dinero. Le entregaría un dinero, unas condiciones de vida, toda la seguridad el caso, pero le darían participación en el tema publicitario, en los derechos de imagen, en la venta de camisetas, seguramente, y en el tema de la venta de los abonos. Es ahí donde el tema se tiene que perfeccionar y eso no se hace de la noche a la mañana”.

El aliado que Millonarios tendría para firmar a Radamel Falcao

Si tocan la puerta estarían más que dispuestos para dar una mano. Según informó Alexis Rodríguez, periodista del canal Win Sports, Andina, uno de los principales patrocinadores de Millonarios, no tendría ningún problema en colaborar para que se dé la llegada de Falcao García. “Si necesitan una mano, la van a dar”, sostuvo Rodríguez.