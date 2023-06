Millonarios se coronó campeón de la Liga Colombiana luego de vencer a Atlético Nacional desde el punto penal en el partido más importante de la historia del Fútbol Colombiano. El cuadro ‘embajador’ levantó la estrella 16 en una noche llena de fiesta en El Campín y quedó nuevamente a un solo título de Liga de su máximo rival.

El único jugador que no estuvo presente en Bogotá fue Juan Pablo Vargas, quien se encuentra concentrado con la Selección de Costa Rica para afrontar la Copa de Oro. Por más que hicieron lo posible para que estuviera, no se pudo llegar a un acuerdo, pero eso no impidió que estuviera haciéndole fuerza a su equipo.

Como un hincha más, el ‘Tico’ sufrió y vivió los penales. En un video publicado en redes sociales, se ve cómo Vargas, en un cuarto de hotel, ve y celebra el gol de Larry Vásquez con sus compañeros de Selección. Cuenta que es su amigo de habitación, destaca su trabajo y les comparte algunas palabras a sus acompañantes.

“Soy campeón de Colombia”, repite en varias ocasiones, mientras salta, grita, se lanza nuevamente a la cama y no para de celebrar con sus amigos. Además, le tira una puya al Atlético Nacional: “hiju!# verde”, se le escapa por un momento. También resaltó a Álvaro Montero, figura del equipo a lo largo del semestre y en la definición desde los 12 pasos.

