Millonarios ya inició su pretemporada de cara a lo que viene en el Fútbol Colombiano. Con Falcao al mando, el equipo dirigido por Alberto Gamero se alista para su amistoso contra River Plate en Argentina, pero este jueves tuvieron un problema con la lesión de uno de sus jugadores que sería importante para este compromiso.

Baja importante en Millonarios: se lesionó en entrenamiento

En pleno entrenamiento, Diego Novoa salió lesionado y sería una baja importante para lo que viene. Incluso, como lo informó el periodista Mauricio Gordillo, sería una lesión de consideración: “Diego Novoa salió lesionado de la práctica de ayer en la tarde de Millonarios. A la espera del dictamen oficial, podría ser de consideración”.

Por ahora no se conoce información oficial por parte de club, se espera que en las próximas horas se emita un comunicado informando todos los detalles de lo sucedido con el jugador que infortunadamente no podría actuar en los próximos partidos en lo que no estará el arquero titular.

Recordemos que Álvaro Montero se encuentra con la Selección Colombia en la Copa América. Si bien es suplente, ha estado al lado del entrenador para cuando sea solicitado. La ‘Tricolor’ jugará este sábado los cuartos de final ante Panamá y se espera que avancen a la siguiente ronda en la que enfrentarían a Brasil o Uruguay.

Como ver EN VIVO el debut de Radamel en Millonarios ante River Plate

Una buena noticia recibieron los hinchas de Millonarios en Colombia sobre el partido amistoso que tendrá el equipo ante River Plate. Aunque se había cerrado inicialmente como un amistoso de pretemporada, este juego ha levantado mayor expectativa del que se esperaba. Este encuentro se convertirá en el debut de Radamel Falcao con la camiseta Azul.

Su primer juego con Millonarios será para enfrentar al club que lo lanzó a la élite. Radamel Falcao tiene su historia personal con River Plate, equipo que lleva en el corazón. Allí fue donde se formó como un goleador letal antes de convertirse en el mejor ‘9’ del mundo en Europa. Este partido será transmitido y los hinchas podrán ver el primer juego del Tigre cumpliendo el sueño de estar en el Embajador.

River Plate vs. Millonarios

Amistoso internacional.

Fecha: martes, 9 de julio.

Estadio: El Monumental. Buenos Aires, Argentina.

Hora: 03:30 p.m (horario colombiano)*.

Transmisión: Disney+ (ESPN).