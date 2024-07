La Selección Colombia ha sido una de las más destacadas en la fase de grupos de esta Copa América y, de momento, viene cumpliendo con las altas expectativas. Ahora, ha salido un entrenador de renombre a nivel internacional a confesar que le gustaría dirigir al combinado cafetero.

La Copa América inicia con sus cruces de cuartos de final y una de las selecciones que llega en un excelente momento es sin duda la Selección Colombia. El rendimiento del equipo sigue sorprendiendo a todos, incluyendo a entrenadores de otros países.

En medio de la euforia, Miguel ‘Piojo’ Herrera se refirió al conjunto cafetero en diálogo con el Alargue de Caracol Radio. El DT, recordado por haber estado al mando de Monterrey, América y la Selección de México, elogió el trabajo del plantel colombiano.

“Colombia muy bien, me tiene sorprendido, el partido contra Brasil jugo muy bien, mucha personalidad. Brasil tiene individualidades que marcan mucho la diferencia” fueron las palabras del entrenador mexicano luego del cierre de la fase de grupos de la Copa América.

Miguel Herrera (IMAGO / Agencia-MexSport)

El ‘Piojo’ mostró su sorpresa por el asombroso rendimiento que está mostrando el capitán, James Rodríguez. “James está irreconocible, parece el chamaco con la misma ilusión, con el aplomo para liderar el equipo, mucha calidad, el tipo que lleva las riendas del equipo“.

Herrera fue cuestionado por la posibilidad de dirigir a Colombia en un futuro. “Me gustaría, es un país bastante bonito y atractivo futbolísticamente, tiene buen fútbol y por supuesto me gustaría escuchar alguna propuesta, es un país hermoso, algunos lugares ya los conozco. He ido a buscar jugadores allá, seguimos la Copa Libertadores y la liga de Colombia, veo algunos juegos, hay calidad en los equipos“.

Selección Colombia vs. Panamá

A pesar de sus elogios para la selección cafetera, el entrenador advirtió sobre el nivel de Panamá de cara a los cuartos de final. “Panamá tiene todo que ganar y nada que perder. La gran favorita es Colombia, pero nunca hay que dar las cosas por hecho, estoy seguro de que Colombia va a hacer un buen partido y va a clasificar, pero no hay que descartar a Panamá. Les han metido en la cabeza la dedicación y el esfuerzo, hay que ser contundentes, jugar al mismo nivel que contra Brasil“.

El fracaso de México

Herrera no se escondió y habló sobre el fracaso de la selección mexicana. “La verdad es que el equipo viene a menos, el último Mundial fue horrible, teníamos muchas expectativas, nos decepcionaron, ahora no ha podido levantar, hay muchos jóvenes, le falta un poquito de experiencia al técnico, pero hay con qué, toca darle tiempo. Mejoraron contra Ecuador, pero no hicimos ningún gol en la Copa, por eso nos fuimos rápido, no se hizo lo que se debía hacer. Habrá dos años para preparar el Mundial“.