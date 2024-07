La Selección Colombia consiguió el paso a la semifinal de la Copa América 2024, después de golear a Panamá, compromiso que dejó muy satisfechos a los hinchas, que vieron una vez más el buen rendimiento por el que está pasando, el cual completó 27 partidos sin conocer la derrota, siendo el único equipo en a actualidad con esa racha.

Uno de los más elogiados es el entrenador Néstor Lorenzo, el cual se ha mostrado siempre muy mesurado en cada una de las victorias colombianas en la Copa América, es por esto que tras la goleada ante Panamá, se volvió a ver muy cauto, tanto que muchos quedaron sorprendidos con las declaraciones del argentino.

Néstor Lorenzo y la dificultad de Panamá

Después del final del encuentro, el técnico de Colombia habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se refirió a lo que fue el partido, del que aseguró que fue muy difícil a pesar de lo abultado del marcador, tanto así, que aunque muchos creen que fue un “baile”, para él la realidad no fue de esa manera.

“El partido no fue tan fácil como lo dice el resultado. Fue duro desde lo físico, Panamá es un equipo que tiene un sistema que lo maneja bien, le falta un poco en la terminación y nosotros ahí fuimos efectivos, ahí se marcó la diferencia. La clave fue competir en todo sentido de la mejor manera, desde lo físico y lo técnico. El partido no fue cómodo para nosotros. Ganando por ese abultado resultado pareciera que fue un baile y no fue así. Fue un partido duro”, dijo Lorenzo.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia gen la CONMEBOL Copa America 2024. Foto by Omar Vega/Getty Images.

Y después agregó: “No hay cinco goles de diferencia, no me parece que esa haya sido la diferencia real en cuanto al juego. Sí, Colombia se plantó con autoridad, jugó y encontró el partido. A los 15′ íbamos 2-0 y eso es una tranquilidad, en el sentido que Panamá tenía que salir a buscar e iba a dejar espacios atrás. (Panamá) es un equipo que sabe a qué juega, que tiene mucha potencia física y que de pronto lo que le falta es jugadores que jueguen en equipos más importantes, pero tiene calidad y futuro”.

Cómo está Colombia para la Semifinal

Sobre el estado físico de los jugadores, Lorenzo indicó que “estamos jugando cada tres días y las cargas se van sintiendo, con el otro grupo tenemos bastante desventaja. Y con los que van a jugar ahora, la otra llave, estamos igual. Pero creo que lo estamos manejando de la mejor manera, hoy pudimos hacer todos los cambios de todos los muchachos que venían con más minutos, vamos a llegar bien”, dijo el DT de la ‘tricolor’.