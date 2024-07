Los hinchas de Millonarios andan dichosos con el fichaje de Radamel Falcao García, jugador que ya se sumó a la pretemporada del equipo y realizó sus primeros entrenamientos, es por esto que los aficionados están a la espera de que la nómina responda y puedan ser protagonistas de la Liga Colombiana II-2024.

El ‘Tigre’ ya está bajo el mando del entrenador Alberto Gamero, técnico que deberá buscar la forma para que el equipo pueda explotar el poderío goleador de Falcao, pero además, encontrar el esquema táctico que sea más cómodo para el delantero y con el que logre un Millos que sea protagonista en cada partido.

La advertencia sobre Falcao

Uno de los temas que más preocupa sobre Radamel, tiene que ver con los problemas de lesiones que ha presentado a lo largo de su carrera, especialmente en los últimos clubes en los que ha estado, razón por la que no pudo tener continuidad, es por esto que en Millonarios deberán trabajar en manejarle las cargas.

Sobre el tema habló el entrenador personal de Falcao, César Murillo, quien en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, indicó que Radamel no está para jugar un partido completo de manera seguida, por lo que el técnico Gamero será el encargado de manejar ese tema: “Falcao está para jugar, no sé si los 90 minutos, pero sí de entrada”.

Foto: Millonarios.

La emoción de Falcao como jugador de Millonarios

En una rueda de prensa ante los medios de comunicación, Radamel habló de lo que fue el banderazo de bienvenida que le dieron los hinchas de Millonarios, es por esto que en medio del llanto, no ocultó su felicidad por el recibimiento, el cual no se lo esperaba que se diera de esa manera.

“Fue muy emocionante… Yo toda mi vida he sido extranjero y venir a mi país y vivir esto, a estas alturas de mi carrera, significa mucho. Agradecido con la gente de Millonarios y no solo con ellos. De Nacional, América, Junior… todos me agradecían por lo que he hecho afuera”, dijo García.