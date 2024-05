Millonarios vive momentos complicados tras la decepción en la Copa Libertadores. Con el empate ante Plaestino de este martes, han quedado sin posibilidades de clasificar a los octavos de final e incluso corren riesgo de no jugar la Copa Sudamericana. Daniel Giraldo fue uno de los jugadores que se pronunció tras el partido y que mostró su molestia por el presente del equipo.

Habiendo llegado al partido de este martes siendo últimos en el grupo, con la obligación de sacar los tres puntos. Sin embargo, Palestino les empató el partido sobre la hora, apagando toda posibilidad de avanzar a la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores.

Ahora, los ‘Millos’ se ven obligados a levantar la cabeza y enfocarse en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y una posible clasificación a la Copa Sudamericana. No obstante, está claro que la decepción por la Copa Libertadores es sumamente grande.

Uno de los protagonistas que dio la cara luego del empate con sabor a derrota fue Daniel Giraldo. El volante central lamentó el resultado y mostró su frustración por el mal momento que atraviesa el equipo, tanto en individualidades como a nivel colectivo.

Daniel Giraldo (VizzorImage / Andres Rot / Cont)

La autocrítica de Giraldo

“Mucha tristeza, lastimosamente no estuvimos a la altura de la Copa. Este grupo tenía mucha ilusión de hacer una buena Copa Libertadores y no estuvimos a la altura, esa es la realidad. Ahora queda levantar la cabeza y pensar en la Liga que es lo más próximo que tenemos y apuntarle a eso” dijo Giraldo tras el partido.

El jugador lamentó el hecho de que el partido parecía controlado. “El equipo dominó, generó, tuvo ocasiones de gol y en el último minuto nos convierten. No podemos sacar excusas, hicimos una mala Copa Libertadores y ahora tenemos que ponerle el pecho a los que se venga y apuntarle a la Liga“.

El volante no dudó en afirmar que el equipo no estuvo a la altura de la Copa Libertadores. “Hablar de lo individual en este momento está fuera de base, somos un grupo y el grupo no estuvo a la altura de la Copa. Nos vamos con mucha tristeza porque la gente y nosotros teníamos la ilusión de hacer una buena Copa, lastimosamente no fue así. Ahora hay que ponerle el pecho a las críticas y a lo que la gente pueda decir con justa razón. Nosotros sabemos que tenemos que sacar esto adelante“.

“Entendemos la frustración y el enojo de la gente. Para nosotros también es muy duro, ahora hay que ponerle el pecho a las críticas y apuntarle a la Liga que es nuestro objetivo más próximo” agregó Daniel Giraldo luego del empate ante Palestino en El Campín.