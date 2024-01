Millonarios ha hecho un gran trabajo en el mercado de pases para ir por todos los títulos en este 2024. Una de las incorporaciones del ‘Embajador’ es la de Delvin Alfonzo, jugador que parece estar adaptándose rápidamente a la dinámica del equipo bogotano. El oriundo de Venezuela elogió al entrenador, Alberto Gamero.

Uno de los equipos que ha avanzado fuertemente en el mercado de pases para dar un salto de calidad es Millonarios. Uno de los refuerzos de los ‘Azules’ para esta temporada es Delvin Alfonzo. El futbolista venezolano llega desde Boyacá Chicó, club del que surgió desde las categorías inferiores.

Alfonzo concedió una entrevista con El Alargue de Caracol Radio y habló de lo que han sido sus primeras semanas como futbolista del ‘Embajador’. El lateral habló positivamente sobre el recibimiento del equipo y dedicó unos minutos para hablar particularmente del trato recibido por el entrenador, Alberto Gamero.

Primeros días en Millonarios

“Por la historia que tiene y todo, creo que he sido afortunado por estar en este gran club, que me ha apoyado en todo momento, los compañeros, y me siento tranquilo, como si estuviera en mi casa, me siento como si fuera mi familia” fueron las palabras del defensor sobre sus primeros días en Millonarios.

El lateral fue titular en la goleada 5-0 ante Independiente Medellín por la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y valoró el resultado. “Estábamos directos. Queríamos contragolpear rápido a ese equipo, sabiendo que aquí en Bogotá les iba a afectar el tema del ahogo. Quisimos hacer todo rápido, apenas recuperábamos por fuera con los extremos y con los laterales cuando podíamos”.

El venezolano palpitó la vuelta de la Superliga BetPlay ante Junior de Barranquilla. “Todos estamos concentrados, motivados. Es un lindo partido, todos lo sabemos, es una cosa hermosa que vamos a jugar. Sabemos que Junior, bien o mal, se ha reforzado de la mejor manera, pero independiente de eso, nosotros tenemos nuestros ideales, nuestro juego, sabemos que podemos darle vuelta al resultado”.

Elogios para Gamero

Delvin Alfonzo elogió fuertemente al entrenador, Alberto Gamero. “El profe Gamero siento que es como un padre para todos nosotros. Siempre está pendiente de uno, aparte de lo futbolístico, siempre pregunta por la familia, por todo. Agradecido de él, siempre nos da consejos, sabemos que el profe jugó muy bien, él es el que nos aconseja de todas las formas. Siempre está ahí para motivarnos”.

