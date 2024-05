En el programa Saque Largo de Win Sports, Guillermo Arango confesó que el delantero Edwar López y el extremo Andrés Sarmiento fueron ofrecidos a Millonarios. López es jugador libre, por su parte, a Sarmiento se le ha visto entrenando bajo la dirección técnica de Jorge ‘Polilla’ Da Silva. El comunicador deja claro que no pasa de ser un ofrecimiento por parte de los representantes y se mirará qué decide Alberto Gamero y su equipo de trabajo.

En las últimas horas, el periodista Guillermo Arango lanzó los dos nombres que le estarían proponiendo al equipo azul. Uno está activo en América de Cali, el otro ya no hace parte de la institución escarlata al rescindir contrato en días pasados.

Mientras el técnico Alberto Gamero define cómo jugarle a Flamengo en el Maracaná, se van mirando los primeros nombres que estarían en el radar azul para el mercado de pases. Este tema es algo que inquieta a la hinchada, pues el pedido es el mismo: traer mejores jugadores para armar el once titular competitivo. Por lo que se observa, ‘El Embajador’ deberá sumar futbolistas en defensa y ataque.

Millonarios, mientras ajusta detalles para su último partido en la Copa Libertadores contra Flamengo, analiza lo que será el mercado de pases. El primer semestre de 2024 fue un desastre y los resultados no se pudieron dar. Cuando se creía que iba a clasificar a octavos de final en el torneo internacional y al menos ser finalista de la Liga, las cosas fueron muy diferentes.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.