Millonarios despidió el 2024 de la manera más dolorosa, se quedó sin estrellas y tuvo un llamativo fracaso a nivel internacional. Pese a la llegada de Radamel Falcao García, no cumplieron el objetivo de levantar la estrella 18 y regresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En Bolavip repasamos el momento más doloroso del ‘embajador’ en el 2024 que celebraron Atlético Nacional y América de Cali.

Publicidad

Publicidad

El proceso de Alberto Gamero llegó en enero a su tercer título en cinco años, sin embargo, los hinchas quedaron molestos por como se dio el final del año. Si bien, en todo el semestre vivieron una montaña rusa de emociones, todo finalizó de manera triste para el hincha, jugadores y cuerpo técnico.

ver también El jugador de Millonarios que saldría para disputar la Copa Libertadores con Bucaramanga

El momento más doloroso de Millonarios en el 2024

La llegada de Falcao García en el segundo semestre borró el fracaso del primer semestre donde quedaron eliminados en los cuadrangulares. La ilusión para los hinchas fue grande cuando empezaron a levantar en el todos contra todos logrando la clasificación a las finales, pero todo cambió en el último momento.

Los dirigidos por Alberto Gamero se ilusionaron con el arranque en la primera vuelta de los cuadrangulares donde consiguieron nueve puntos de nueve posibles. Vencieron a Deportivo Pasto en la primera fecha con gol de Falcao y Leonardo Castro. Luego superaron a Independiente Santa Fe en condición de visitante y cerraron con broche de oro derrotando a Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

Todo fue cambiando en los partidos de vuelta. Si bien, en la cuarta fecha consiguieron un importante triunfo sobre Atlético Nacional en Medellín quedando con la primera opción de clasificar a la final, todo se derrumbó en los siguientes compromisos.

Encuesta¿Gamero debe seguir con Millonarios en 2025? ¿Gamero debe seguir con Millonarios en 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS

Ante Independiente Santa Fe tenían la importante oportunidad de quedar a un paso si conseguían los tres puntos, pero terminaron igualando 1-1. Contra Deportivo Pasto en condición de visitante tenían la última opción, pero seguían siendo favoritos, sin embargo, ahí llegó el momento más doloroso para los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Millonarios no pudo contra los ‘volcánicos’ y terminaron igualando 0-0. Un gol los metía en la final del Fútbol Colombiano, pero los delanteros no aparecieron. Leonardo Castro estrelló un balón en el palo y Radamel Falcao García dilapidó un increíble remate dentro del área, esas opciones que en Europa no fallaba, pero que en el equipo de sus amores no tuvo la fortuna de meterla.

Foto: VizzorImage / Leonardo Castro/ Contribuidor

Millonarios en 2025

Millonarios quiere dejar atrás lo que pasó en 2024 y ya piensa en el 2025. Los jugadores siguen de vacaciones, pero regresan los primeros días de enero para empezar a trabajar por ganar títulos en el Fútbol Colombiano, pero también para pelear por la Copa Sudamericana donde jugarán la fase previa frente al Once Caldas a partido único en Manizales.

Publicidad