Duro golpe para Millonarios: Todo el dinero que le pagará a Dimayor tras el escándalo vs. Nacional

De entrada, se sabía que no iba a ser un partido más porque no solo son los equipos más ganadores en la historia de Colombia, venían de disputar dos finales entre sí. Las consecuencias del escándalo que se vivió en el clásico de Atlético Nacional contra Millonarios por la fecha 6 de la Liga Colombiana I-2024 llegaron al bolsillo de los equipos y ya sabe todo el dinero que le deben pagar a la Dimayor.

Millonarios se quedó con la victoria 0 a 1 tras un gol de Leonardo Castro en el primer tiempo, pero en la segunda etapa la pasó mal, tanto por no dominar el trámite del juego como por la expulsión que sufrió Álvaro Montero, en una pelea en la que más de un jugador estuvo involucrado.

Santiago Giordana y Joan Castro fueron a la disputa de un balón dividido y tras el choque empezaron a llegar los jugadores para darse y no consejos. Luego de un empujón de Yuber Quiñones, Santiago Rojas, arquero de Atlético Nacional, corrió hasta casi la media cancha y se le puso cara a cara a Juan Pablo Vargas. Ahí llegó la intervención de Montero.

Después de un par de fuertes empujones, el árbitro Nolberto Ararat expulsó a Álvaro Montero y a Rojas. Aquí llegaría la primera cantidad de dinero que Millonarios le debe pagar a la Dimayor. Según la Resolución número 10 de 2024, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional resolvió tres fechas de sanción para el arquero de ‘Millos’ y una multa de $650.000 pesos por ser culpable de conducta violenta sin estar el balón en juego.

Aquella victoria en el estadio Atanasio Girardot el 11 de febrero de 2024 fue una auténtica batalla deportiva que dejó en Millonarios cuatro jugadores amonestados. Por cada una de las tarjetas amarillas de Daniel Ruiz, Santiago Giordana, Yuber Quiñones y Juan Carvajal, los ‘Embajadores’ deberán pagarle a la Dimayor una suma de $260.000 pesos. En total, $1.040.000 por las cuatro tarjetas amarillas.

A la expulsión de Álvaro Montero y las amonestaciones que recibieron los jugadores de Millonarios en la victoria contra Nacional, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional también informó que el equipo azul deberá pagar la suma de $1.300.000 pesos por tener cuatro amonestaciones en el mismo partido. Esto quiere decir que, en total, ‘Millos’ le pagará a la Dimayor $2.990.000 pesos tras el escándalo de la pelea, expulsiones, empujones y tarjetas amarillas, en el clásico contra los ‘Verdolagas’.

La multa millonaria a Nacional por no cumplir las reglas contra Millonarios

Según el informe del comisario del encuentro contra Millonarios, “los recogebolas no ubicaron los balones en las zonas indicadas, algunos balones estaban en un lugar incorrecto o en las manos de algún recogebolas. Se les pidió reacomodar los balones y no corrigieron. Cabe aclarar que los hechos no afectaron el desarrollo del juego“. Por este motivo, Atlético Nacional le tuvo que pagar a la Dimayor seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000).