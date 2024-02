La página oficial de la Dimayor se actualizaba una y otra vez, la espera empezó a ser un poco larga hasta que… ¡Click! Se publicó la Resolución 009 de 2024 y uno de los equipos más afectados fue Atlético Nacional por no cumplir con un reglamento de la Liga Colombiana en el clásico contra Millonarios por la sexta fecha. ¡Les impusieron una multa millonaria!

A los hechos. Nacional venía con una carga muy pesada en los hombros porque no le gana a Millonarios en condición de local durante el tiempo reglamentario desde el 16 de septiembre de 2017. Por ese motivo, hasta los más mínimos detalles podrían influir en el trámite del juego. Aquí estuvo el error que sancionó las mismísima Dimayor.

La narrativa que se instaló en los medios de comunicación es que Atlético Nacional jugó uno de los mejores partidos en la era de John Bodmer. ¡Y fue así! Después de un primer tiempo en el que se fue perdiendo 0 a 1, empezaron a dominar el trámite del juego y estuvieron cerca, muy cerca del empate. Sin embargo, nada terminó como esperaban y una dura noticia estaba por hacerse oficial.

Con más de cinco minutos para el final del partido, se dio la pelea entre los jugadores de ambos equipos que terminaría con los arqueros Álvaro Montero y Santiago Rojas expulsados. Momento clave para que Nacional no pudiera remontar el 0 a 1 contra Millonarios. Pitazo final y la millonaria multa que el equipo ‘Verdolaga’ le deberá pagar a la Dimayor iba a ser publicada.

Al final del partido Atlético Nacional vs. Millonarios, del 11 de febrero de 2024, el comisario del encuentro publicó en su informe que “los recogebolas no ubicaron los balones en las zonas indicadas, algunos balones estaban en un lugar incorrecto o en las manos de algún recogebolas. Se les pidió reacomodar los balones y no corrigieron. Cabe aclarar que los hechos no afectaron el desarrollo del juego“. Por este motivo llegaría la multa millonaria.

Dimayor sancionó a Nacional por incumplir uno de sus artículos en el clásico contra Millonarios

La Dimayor valoró el informe del comisario del partido y los descargos que hizo Atlético Nacional para determinar que el equipo no cumplió con el siguiente apartado del artículo 78, literal f, del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol: “Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas: f) Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo deportivo”. ¿Y eso cuánto dinero es? Bolavip te lo cuenta.

La multa millonaria que Nacional deberá pagar tras la derrota vs. Millonarios

Con la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante esta decisión, la Dimayor informó que “decidió sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con multa de seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, concordante con el artículo 51del Reglamento de la Liga Betplay Dimayor I 2024, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 6ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I -2024, contra el Club Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A.”.