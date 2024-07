Millonarios ya se encuentra haciendo pretemporada y alista todo para su primer partido ante River Plate en Argentina, compromiso amistoso que se llevará a cabo el 9 de julio en el Monumental. Este jueves, en la primera práctica de Falcao, Diego Novoa sufrió una lesión de rodilla que podría dejarlo por fuera.

El arquero que llegaría a Millonarios tras la lesión de Diego Novoa

Este viernes se conoció que, luego de la lesión de Novoa, que están revisando, Millonarios ya estaría en busca de un nuevo arquero que lo reemplace y sea el suplente de Álvaro Montero cuando regrese de la Selección Colombia.

Según lo informó Guillermo Arango, Millonarios estaría buscando a Iván Arboleda, quien estaría muy cerca del Deportivo Cali: “a pesar de tener adelantada su vinculación al @AsoDeporCali el arquero Iván Arboleda podría cambiar de rumbo y llegar a @MillosFCoficial La lesión de rodilla (en estudio) que sufrió ayer Diego Novoa, aceleró en las últimas horas la búsqueda de un guardameta”.

Iván Arboleda sería un fichaje importante para Millonarios, si bien no ha tenido la continuidad esperada, tiene amplia experiencia en el fútbol internacional, es joven y con gran talento. Ha vestido las camisetas de Banfield, Rayo Vallecano y Newell’s Old Boys.

Baja importante en Millonarios: se lesionó en entrenamiento

En pleno entrenamiento, Diego Novoa salió lesionado y sería una baja importante para lo que viene. Incluso, como lo informó el periodista Mauricio Gordillo, sería una lesión de consideración: “Diego Novoa salió lesionado de la práctica de ayer en la tarde de Millonarios. A la espera del dictamen oficial, podría ser de consideración”.

Por ahora no se conoce información oficial por parte de club, se espera que en las próximas horas se emita un comunicado informando todos los detalles de lo sucedido con el jugador que infortunadamente no podría actuar en los próximos partidos en lo que no estará el arquero titular.

Recordemos que Álvaro Montero se encuentra con la Selección Colombia en la Copa América. Si bien es suplente, ha estado al lado del entrenador para cuando sea solicitado. La ‘Tricolor’ jugará este sábado los cuartos de final ante Panamá y se espera que avancen a la siguiente ronda en la que enfrentarían a Brasil o Uruguay.