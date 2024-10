El contundente mensaje de la hinchada de Millonarios a Atlético Nacional y América

En ese ramillete de rivales de Millonarios, se resaltan dos históricos, que también son grandes en el fútbol colombiano. Por un lado, está Atlético Nacional, que no puede tener a su gente en el Atanasio Girardot por graves sanciones tras desmanes y peleas. América de Cali, que vuela en la Liga y ya está clasificado, es a otro al que le alcanza este mensaje del gigante de Bogotá.

Este partido tuvo un ingrediente muy especial y tiene que ver con la hinchada de Millonarios, que como siempre, no le coloca problema al tráfico o el clima en Bogotá y asiste masivamente a El Campín. La fecha era especial, era un partido donde el favorito era el ‘Embajador’ y se necesitaba ganar.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.