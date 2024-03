Millonarios volvió al triunfo y superó 3-1 a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino en un compromiso lleno de emociones de principio a fin. El cuadro ‘cardenal’ se fue arriba en el marcador, pero rápidamente los ‘embajadores’ le dieron vuelta al resultado y se quedaron con el triunfo.

Luego de tener el resultado a favor 3-1, Millonarios empezó a hacer fútbol control, le dieron pausa manejando el balón en la mitad de la cancha, pero hubo una jugada que llamó la atención tras una jugada en la que Daniel Ruiz fue protagonista.

El curioso momento en el que los jugadores de Millonarios le pidieron a Ruiz que se levantara

Finalizando el partido, ya casi en la última jugada, Daniel Ruiz se vio involucrado en una acción donde terminó en el piso, el árbitro no decretó falta y se quedó en el suelo esperando que se parara el juego. El juez central y el línea le pidieron que se levantara, pero solo lo hizo hasta que sucedió lo impensado.

Los compañeros Mackalister, Vanegas, Moreno Paz y compañía, se fueron corriendo hacia donde estaba él, le dijeron un par de cosas y lo levantaron. Todo por evitar que el árbitro añadiera más tiempo. Si bien, Millonarios es uno de los equipos que más tiempo efectivo registra, Daniel Ruiz ya lo conocen por fingir de más las faltas.

Calendario de Millonarios y las cuentas para clasificar

El calendario que le resta al ‘azul’ no están difícil como el de otros rivales, pero sí se verá la cara con dos de los equipos que están entre los ocho, como lo son Pereira y Junior.

Los partidos que le faltan a Millonarios en la Liga Colombiana I-2024:

Fortaleza vs. Millonarios (visitante)

Pasto vs. Millonarios (visitante)

Millonarios vs. Junior (local)

Pereira Millonarios (visitante)

Millonarios vs. Chicó (local).