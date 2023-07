Millonarios cerró un semestre casi que perfecto, pues después de más de tres años de proceso con Alberto Gamero, logró conseguir el objetivo y se quedó con la tan anhelada estrella 16 en un duelo histórico ante Atlético Nacional que se terminó definiendo desde el punto penal, pero que tuvo final feliz para los capitalinos.

Uno de los jugadores que más dio de qué hablar, fue Elvis Perlaza, quien fue resistido por un sector importante de la hinchada, pero que terminó aplaudido al final de la temporada. El lateral tuvo que pasar por momentos complicados, hasta el punto que pensó en irse del club, pero hubo un motivo que lo mantuvo con la ilusión.

El mismo Perlaza reveló los detalles de por qué decidió continuar en Millonarios hasta salir campeón: “ningún hincha creía en mí, me iba a ir en enero pero Gamero me dijo que me quedará, que él me iba a dar la confianza”.

Recordemos que a pesar de las críticas, Gamero no lo sentó y siempre lo tuvo como inicialista, pues era una pieza fundamental, ya que lo apoyaba como lateral por derecha y por izquierda debido a las constantes lesiones de sus compañeros. Al final, la motivación y confianza del entrenador le hicieron bien y todo terminó en dos importantes títulos, Copa y Liga.