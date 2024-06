Por este tipo de cosas, viéndolo como un negocio antes que un movimiento para desbordar a las tribunas, las directivas se la jugaron y no dudaron en cumplir las pretenciones de Falcao García, quien también se esforzó, consideró sus números y decidió darse la oportunidad de vestir la camiseta de Millonarios.

Desde el estudio, en medio del deseo por este fichaje y antes de la firma, Millonarios ya sabía el impacto mediático que iba a tener este nombre en Colombia. El golpe no solo afecta lo deportivo, sino que moverá otras esferas de la economía, donde el ‘Embajador’ saldría bien librado y seguramente con porcentajes de ganancia bastante altos.

