Se trata de Santiago Giordana, un atacante argentino proveniente del fútbol peruano que no ha convencido a la hinchada. Firmó en enero pasado y quedó en deuda, pues solo marcó tres goles. Con Leonardo Castro al lado y el canterano Carvajal en fila, el panorama se le hace complicado. Incluso, podría existir una opción de préstamo, si es necesario, aunque eso no se estaría contemplando en la interna azul.

Con Falcao como gran estrella y una base consolidada con Juan Pablo Vargas, Álvaro Montero y Mackalister Silva, Millonarios mira sus demás elementos para conformar el once titular, donde aparecen Leonardo Castro, Daniel Ruiz, Daniel Cataño, Larry Vásquez y Andrés Llinás. Un equipo que se ve como firme candidato al título en 2024-II.

Ya comienza a analizar el once titular y las variantes que tendría Millonarios con Falcao García en la zona de ataque. Sobre el papel, habría un jugador bastante afectado por el fichaje del ‘Tigre’. Es argentino y tiene contrato por tres años con la institución azul. Estaría, en este momento, en el cuarto escalón en la línea de delanteros.

La hinchada azul no se cambia por nadie, los directivos tampoco y mucho menos sus nuevos compañeros, que tendrán una inyección anímica adicional con Falcao García en el camerino. La presencia de Radamel inspirará a los más jóvenes y dará más experiencia en la idea de ser campeón en el próximo diciembre.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.