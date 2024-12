Elvis Perlaza le dejó algo claro a Millonarios antes de enfrentar a Atlético Nacional

El Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024 definirá a uno de los dos finalistas entre dos equipos: Millonarios y Atlético Nacional. Independiente Santa Fe puede ser juez en la definición, y ante el escenario de lo que pueda hacer enfrentando al equipo ‘Verdolaga’, Elvis Perlaza le dejó algo claro a los ‘Embajadores’.

¡A los hechos! Luego de un gol de Radamel Falcao al minuto 17 del primer tiempo, Millonarios tuvo dos opciones claras de ampliar el marcador con Andrés Llinás y Daniel Cataño, pero la falta de efectividad le dio el envión anímico suficiente a Santa Fe para cambiar el partido.

Con un segundo tiempo en donde pudieron hasta ganar el encuentro, Independiente Santa Fe terminó empatando 1-1 con Millonarios en la fecha 5 de los cuadrangulares, y ahora recibirá a Atlético Nacional en la última jornada con la posibilidad de asegurar un cupo a la primera ronda de la Copa Libertadores 2025.

En el caso que Millonarios no le gane a Deportivo Pasto en la fecha 6 de los cuadrangulares, el finalista del Grupo A dependerá de lo que pase en el partido entre Santa Fe y Nacional, que se jugará en el estadio El Campín. Con una victoria del equipo ‘Cardenal’ aseguran el cupo a la Copa Libertadores sin depender del resultado del encuentro Deportes Tolima vs. Once Caldas, así que…. ¿Ir con toda o si se da el escenario no ayudar a que ‘Millos’ sea finalista?

Elvis Perlaza le dejó algo claro a Millonarios antes de enfrentar a Nacional

Elvis Perlaza y Mackalister Silva. (Foto: Vizzor Image)

“Somos jugadores profesionales, nosotros nos estamos jugando la Libertadores y nos dolió haber perdido contra Pasto porque ahí prácticamente habíamos podido asegurar. Hoy (5 de diciembre) quisimos buscar (la clasificación a copa) y no pudimos. Entonces, pienso que nosotros vamos a salir a ganar el partido, cada quien tiene su forma de pensar (…) Lo bueno es que nosotros también necesitamos ganar y a ellos también les va a servir. Entonces, nosotros vamos a salir a buscar el partido, a lucharlo como lo luchamos hoy. Somos profesionales y tenemos que buscar la Libertadores que es lo que ahorita queremos”, fue el mensaje de Elvis Pelaza a Millonarios en la zona mixta de prensa.

El mensaje de Perlaza para los hinchas de Millonarios tras el empate con Santa Fe

Luego de dejarle en claro a todo Millonarios que van a salir a buscar la victoria contra Atlético Nacional, Perlaza habló sobre los hinchas del equipo ‘Embajador’. “Sabemos que es una hinchada importante, una hinchada que calienta bastante y bueno… Sabíamos que no iba a ser fácil por lo que también teníamos al frente. Empezaron ganando, fue una situación difícil, pero bueno el equipo pudo empatar que era lo importante”, le dijo a la prensa el lateral derecho de Santa Fe.