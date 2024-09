Son varios los jugadores jóvenes que se vienen destacando en la Liga Colombiana II-2024, especialmente en los equipos que son protagonistas del torneo y que están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, como sucede en el Once Caldas, club que es el líder del torneo y teniendo un buen desempeño en varios de sus futbolistas.

Uno de los jugadores que es figura del cuadro ‘blanco’ es el mediocampista Mateo García, futbolista que ha tenido un buen desempeño con los de Manizales, no solamente en el actual campeonato, sino que también en los pasados semestres, es por esto que en diferentes clubes han expresado interés en el volante.

Mateo García y el deseo de jugar en Millonarios

Mateo García habló en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, allí se refirió al gran presente por el que está viviendo el Once y él a nivel personal, pero el jugador también se refirió a su futuro deportivo, en donde confesó que uno de sus deseos es poder jugar en Millonarios, debido a que es hinchas del club capitalino.

“Sí, sí, la verdad que sí. Aparte de que estuve en las divisiones inferiores, soy hincha de Millonarios y en algún momento me gustaría jugar en Millonarios, inclusive hubo algunos acercamientos a mitad de año, pero Once Caldas había realizado la opción de compra. Yo estoy feliz en Manizales. Si se da, fabuloso, porque si me gustaría vestirme de azul“, dijo Mateo.

Mateo García del Once Caldas ante Santa Fe por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Miguel Marin.

El acercamiento que hubo con Millonarios

Mateo García se refirió a la posibilidad que hubo en la previa al inicio del segundo semestre del 2024, en donde sonó la posibilidad de llegar a Millos, por ser del gusto del técnico Alberto Gamero, tema del que el jugador confirmó que evidentemente se dieron algunos acercamientos, pero no se hizo algún tipo de propuesta formal, por lo que continuó en el Once Caldas.

“Más que la posibilidad hubo acercamientos, cuando Once Caldas hizo uso de la opción de compra, la posibilidad de que yo saliera era más difícil. Yo estoy muy contento acá en Manizales, contento con el equipo, entonces aún no veo que era el momento para salir de acá a Millonarios”, dijo Mateo, quien se ha convertido en pieza clave en el equipo líder del campeonato.

