Se confirmó la gravedad de la lesión de Radamel Falcao García, tras el problema físico que presentó con Millonarios en el partido ante el Once Caldas, en donde el delantero salió en el término del primer tiempo al sentir un dolor en el gemelo de su pierna derecha, razón por la que había mucha preocupación por parte de la afición.

Finalmente, serán cerca de 30 días los que estará Falcao sin poder jugar con Millos, por lo que se perderá al rededor de 7 partidos con el cuadro ‘embajador’, entre la Liga Colombiana II-2024 y la Copa Colombia, lo que será una muy dura baja para el entrenador Alberto Gamero, que pierde a su gran estrella y líder de la plantilla.

¿Desilusión con Falcao García?

En la última rueda de prensa de Millonarios, previo al partido ante La Equidad, el entrenador Alberto Gamero fue consultado sobre la lesión que sufrió Falcao y el tiempo en el que estará por fuera de las canchas, es por esto que el técnico fue consultado sobre si había desilusión con el delantero, teniendo en cuenta que son dos las lesiones que ha tenido ‘El Tigre’.

Gamero salió a respaldar a Radamel, asegurando que trabajarán para poder recuperarlo lo antes posible, por lo que todavía tienen mucha ilusión con el delantero, el cual esperan poder aprovechar, ya que tiene movimientos muy importantes, pero desafortunadamente todavía no lo han sabido aprovechar.

Lo que dijo Alberto Gamero sobre Falcao

“Es un jugador al que hay que entender y saberle los movimientos. Es un jugador que te hace 3 o 4 diagonales, 3 o 4 desmarques de ruptura y de pronto en la comprensión no damos el pase exacto donde hay que darlo, pero es un goleador. Siempre hemos tenido esa convicción. Yo no encuentro un jugador que no haya dicho y que no haya admirado el trabajo, los movimientos y la forma como define Radamel”, dijo Gamero.

Que después agregó: “Estamos muy esperanzados en él. No siempre el goleador es que el que en todo momento hace goles, hay goleadores que ayudan a jugar en equipo y ayudan a hacer goles. Hoy nuestros goleadores son Cataño y Banguero. Estamos todavía con la fe intacta en que Rada nos va a ayudar a lograr lo que queremos”.

