La Liga Colombiana II-2023 está entrando en una etapa de definición y de a poco se van conociendo los clasificados a cuadrangulares semifinales, donde como siempre, los equipos grandes del FPC están llamados a ser protagonistas y pelear por el título.

Es un semestre de muchas emociones, empezando por la revelación Águilas Doradas, que de la mano de César Farías parece tener el perfil para pelear por el título. Así como América de Cali, que ha reaccionado tras un mal comienzo y las cosas le sonríen al técnico Lucas González.

En lo que a Millonarios se refiere, las cosas han sido con altibajos tras ser campeón en la Liga I-2023. El equipo azul, por ahora, no está en el grupo de los ocho y suma un desequilibrio que expresa la dificultad para sumar de a tres. Es décimo en la tabla y acumula cuatro empates, cuatro victorias y cuatro derrotas, en las 12 fechas de torneo.

Millonarios empató en su última salida ante el Medellín

En el partido más reciente, por la fecha 12 de la Liga II-2023, Millonarios no pasó del empate y decretó el 1-1 final ante el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, se consideraría un buen resultado de visitante, pero es claro que necesita sumar de a tres puntos en este remate del ‘todos contra todos’.

Tras el 1-1, en rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero mandó contundente mensaje y dejó claro que Millonarios se va a clasificar a cuadrangulares y que peleará por el bicampeonato, ese es el objetivo principal del equipo azul en este momento.

Mensaje para Atlético Nacional, América de Cali y demás rivales al título

Cabe recordar que Atlético Nacional y América de Cali son considerados los máximos rivales de Millonarios en la historia y cada uno de estos partidos es considerado un clásico. Rojos y verdes están en el Top 3 de la tabla de posiciones y con un alto perfil para clasificar al grupo de los ocho.

Los tres clubes siempre cargan con el máximo favoritismo en el fútbol colombiano y sería un completo desastre que Millonarios no esté en las fases finales, y más siendo el actual campeón. Por eso el técnico Alberto Gamero habló muy claro y mandó mensaje no solo para América y Nacional, sino para el resto de clubes que pelean por el cupo a cuadrangulares.

Palabras de Alberto Gamero: habla de los objetivos y la rotación

“Es que vamos a meternos (a cuadrangulares), vamos a pelear hasta el último partido, ya estamos un poquito cerca, somos los últimos dos campeones de Liga y Copa, y vamos a defender ese título nuevamente, ojalá se nos pueda dar”, dijo Alberto Gamero tras el empate ante el DIM.

“El día viernes (vs. Bucaramanga), salió lesionado Llinás, Guerra, Jader y Uribe, y el mismo Bertel que terminó con una dolencia. Yo le dije a ellos que hoy el partido es muy importante (vs. DIM), pero tenemos que acordarnos que ya el jueves tenemos otra vez partido en Bogotá (vs. Huila), y el domingo otra vez partido aquí. Si nosotros no rotamos la gente, no le damos responsabilidades a aquellos que no están jugando, se nos va a reventar el grupo”, dijo Gamero sobre la rotación de su nómina.