Millonarios es sin duda uno de los equipos más grandes de Colombia, por el club ‘embajador’ han pasado varios extranjeros que han dejado huella, en especial argentinos, sin embargo, de este país también llegó un jugador que para muchos ha sido el peor refuerzo de la historia de la institución capitalina.

Vea también: Se confirmó la gravedad de la lesión de Leo Castro en Millonarios

Hernán Boyero, exfutbolista argentino que brilló en diferentes equipos del continente, pasó por los micrófonos de Bolavip y habló sobre su paso por Millonarios y las razones por las que no pudo mostrar su mejor fútbol y brillar de la forma que quiso. El exdelantero contó todos los detalles de lo que tuvo que vivir en Bogotá con los dirigentes de la época que terminaron saliendo por la puerta de atrás, el ‘Chiqui’ García y Juan Carlos López.

¿Cómo se dio la llegada a Millonarios?

Sobre su llegada a Millonarios contó: “había tenido un buen año en Santa Cruz con Blooming, había sido goleador del equipo, clasificamos a Copa Libertadores, todo salió bien ese año y se dio la posibilidad de jugar en Millonarios, me gustó a mí, era un club grande, había tenido varias figuras argentinas, llegué con una gran ilusión, pero en lo deportivo el equipo estaba en quiebra, hubo problemas internos que no fueron de lo mejor, teníamos un gran equipo, pero no se podía entrenar, hubo muchos problemas ese semestre, me fui por falta de pago”.

Problemas en Millonarios

Aclaró la situación que vivió con el dueño y técnico del momento: “fue un año muy difícil económicamente, recuerdo que concentrábamos en un lugar del entrenador, Chiqui García, me daba pena la situación en la que estaba el club, ni siquiera los equipos chicos estaban así, no entrenábamos porque estábamos de paro, todo eso influyó en que no hiciéramos un buen campeonato, el club fue intervenido por el estado”.

¿Boyero es el peor refuerzo de Millonarios”

“Fue en el único club que no pude hacer bien las cosas, en los otros me recuerdan de la mejor manera y estuve en más de ocho clubes, si tienen ese recuerdo quiere decir que no hice las cosas bien. Duré más de ocho meses sin ver a mi familia, fue todo muy complicado, no rendí como debía por la incomodidad que me hicieron sentir”, agregó Boyero.

Además, explicó: “el técnico era el dueño del club, era muy raro, el entrenador no estaba a favor del jugador porque él era a la vez el dirigente. Me quisieron desalojar del alquiler, yo no veía la hora de irme. Para irse por falta de pago por reglamento de FIFA se necesitan seis meses. El club era muy hermoso y lindo, pero imposible rendir así”.

Encuesta ¿Es Boyero el peor refuerzo de la historia de Millonarios? ¿Es Boyero el peor refuerzo de la historia de Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué fue Millonarios para Boyero?

Cerró contando y detallando lo que vivió estando en Millonarios: “sentí mucha incomodidad en ese club, el día que me subí para devolverme fue el día más feliz de mi vida porque salí de un sufrimiento, no me trajeron a mi familia, tenía una hija pequeña y mi mujer embarazada. Millonarios era un club grande, lindo y campeón, la gente nos acompañó, a mí me putearon porque no rendí, yo decía que este era mi trampolín, pensé que la iba a romper, pero fue horrible, comí pollo todos los días, un poco más y me salían plumas, pero bueno, no soy agrandado, me tocó ir a Millonarios en un mal momento, pero no por un jugador un equipo no anda y ese equipo no caminó nunca”.