Millonarios es sin duda uno de los equipos con más hinchas en el país, hinchas capaces de hacer lo que sea por el amor a su equipo. Esta semana se hizo viral un video en el que un aficionado del cuadro ‘embajador’ sorprendió a todos en su ceremonia de grado al recibir su diploma y sacar la camiseta de Millos, besarla y mostrarla con orgullo.

Sebastián Fonseca, hincha del cuadro capitalino y creador de contenido, se graduó de Mercadeo en la Konrad Lorenz, allí hizo lo que nadie se imaginó y pocos se atreverían a hacerlo. Cuando pasó a recibir su diploma, primero estuvo su club que lo demás, la reacción de los asistentes también llamó la atención, pues aplaudieron y terminaron ovacionando al graduado.

Hincha de Millonarios sacó la camiseta en pleno grado

En Bolavip tuvimos la oportunidad de hablar con Sebastián, quien nos contó todos los detalles de ese día. ¿Cómo se dio todo y qué pensaste para sacar la camisa de Millos en pleno grado? “Ya hace unos días tenía planeado hacer esto por varias razones entre ellas para demostrar que el equipo no solo se exhibe en los buenos momentos sino también es en las malos, siempre hay que sentirse orgulloso de estos colores”, respondió Capian, como se conoce en redes sociales.

Sobre la respuesta que tuvo de los compañeros, profesores y directores, aclaro que: “Algunos compañeros me decían que estaba muy loco por hacer esto pero soy de las personas que creen que no hay un escenario y momento perfecto para hacer las cosas, siempre que exista esa voz en mi cabeza que me diga será que lo intento es cuando más me atrevo a hacer las cosas. Los únicos que tenían presente que iba a realizar esto era mi familia y desde el primer momento me apoyaron indicando que se necesita de mucha personalidad para hacer eso y ese soy yo.”

Ya sobre los docentes agregó que: “fue de gran sorpresa porque ninguno de ellos tenía conocimiento de que iba a realizar esto. Eso en ese momento todo estaba muy serio al ser una graduación pero siempre intento hacer las cosas diferentes para hacer reír a la gente y con ello demostrarle que no todo tiene que ser tan plano en la vida, muchas veces necesitemos sonreír. Después de ello varios profesores me escribieron que bien, que el video quedó genial y que todo sea por el equipo azul”.

Sobre sus sensaciones dijo: “en el momento que saqué la camisa tenía demasiados nervios porque primero recibí el diploma y luego continué con esto. Dentro de mi cabeza pensé que iba a haber un silencio incómodo, pero estaba preparado para esto. Ya una vez la gente aplaudió, se rio y varios gritaron buena Millos fue algo bonito ver cómo la gente tomó tan bien esto y no solo porque fuera Millonarios sino porque se necesita de mucha personalidad para hacer estas cosas”.