Falcao García eligió el jugador de Millonarios que merece estar en Selección Colombia

Millonarios vive el sueño de Radamel Falcao García y espera mantenerlo por muchas temporadas más. Para muchos, el mejor fichaje de la historia del fútbol colombiano, logró recuperarse de las molestias musculares y ahora es como una especie de “refuerzo” para cuadrangulares semifinales. El Tigre demostró su poderío en la primera fecha del grupo A, al marcar un gol definitivo ante Deportivo Pasto, suficiente para alejar las sorpresas del rival y acercar una victoria que ilusiona a la hinchada azul con el título de diciembre.

Y es que hablar de Radamel Falcao García es hacer énfasis a la historia de la Selección Colombia. El Tigre es el goleador histórico del equipo colombiano con 36 anotaciones y además tiene un abundante camino en el fútbol de Europa. El samario quedó en los registros del Atlético de Madrid, Porto o Mónaco, donde ganó títulos e impuso registros. Además, vistió las camisetas del Chelsea y Manchester United. El artillero cumple el sueño azul en este 2024.

Durante este semestre, Falcao ha sentido las emociones de Millonarios y el amor que la hinchada. Asimismo, se siente bien rodeado desde el cuerpo técnico, hasta los juveniles que lo ven como un ejemplo. El grupo de jugadores se rinde a él y desea ser campeón con El Tigre en el FPC. Tras entrenamientos y partidos, Radamel ya eligió el futbolista que tiene ‘pinta’ de Selección Colombia en los próximos años. ¿Concuerda con El Tigre?

Juan José ‘Chocolo’ Ramírez, de 22 años de edad, el oriundo de Bello, Antioquia, es el elegido por ‘El Tigre’. ‘Frodo’, como le dicen los hinchas de Millonarios, brilló en la segunda división con Orsomarso y de inmediato llamó la atención de Gamero. Se hizo la gestión y se le adelantó a todo el FPC. El fichaje se cerró en tiempo récord. Ahora disfruta de jugar junto a Radamel, uno de sus ídolos.

Falcao cree que Juan José Ramírez merece estar en la Selección Colombia

En charla con el VBAR, ‘Chocolo’ Ramírez contó que su vida ha cambiado en muy poco tiempo y está agradecido con Millonarios por ello. Una de las cosas que todavía no puede creer es que comparta entrenamientos con Radamel Falcao. El antioqueño reveló que es su ídolo y lo ve como un padre. Su referente a seguir le dio ánimo y le sugirió la Selección Colombia.

“Siempre recibo su voz de aliento. Él viene y me dice que tengo todo para estar en la Selección y para jugar en Europa… Esto que está pasando, yo todavía no me lo creo. Tuve la oportunidad de estar acá, él se ha puesto muy contento y me ha felicitado. Eso me hace muy feliz”, dijo Ramírez en el VBAR.

