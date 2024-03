Millonarios sufrió una muy dura derrota en condición de local ante La Equidad por la jornada 10 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que lo deja en la parte baja de la tabla de posiciones, y con muchas preocupaciones en los hinchas, que salieron muy tristes, no solo por el resultado, sino que por el pobre rendimiento que mostró el equipo.

Previo al partido, uno de los temas que más se habló, fue el trato de una parte de la afición en la derrota contra el Once Caldas hacia el técnico Alberto Gamero, al cual lo gritaron y con muchos insultos, le pidieron que se saliera del equipo, actitud que dejó muy triste al samario, como lo hizo saber en una rueda de prensa.

“De este momento vamos a salir. Para mí no es fácil que yo hoy salga del estadio El Campín y me griten tantas cosas. Para mí hoy es un momento duro. Si algo he tenido en este Millonarios, es que he querido que mi equipo respete a la afición… Lo digo, hoy salí dolido… ¡Mucho!”, dijo hace algunos días el DT del ‘azul’.

Los hinchas de Millonarios apoyaron a Alberto Gamero

Tras el final del partido y consumarse la derrota con La Equidad, los fanáticos de Millos salieron a respaldar a su entrenador, por lo que con cánticos y aplausos mandaron un mensaje de apoyo para Gamero, a pesar del mal momento y los malos resultados, imágenes que circularon en las redes sociales y que dejan ver el aprecio que tiene la afición por el DT.

Alberto Gamero le agradeció a los hinchas de Millonarios

Ante el bonito gesto de la afición, Alberto habló en la rueda de prensa sobre lo ocurrido, allí aseguró que se sentía muy feliz y agradecido con los hinchas por el apoyo que le mostraron, además, resaltó que estando todos unidos es que podrán salir del pésimo momento que vive en equipo.

“Así como la semana pasada les manifesté el dolor que tenía, hoy manifiesto el agradecimiento a nuestra afición, eso nos va a motivar a seguir peleando más fuerte. Muchas gracias a nuestra afición por lo de hoy”, dijo Gamero, que ahora deberá preparar el equipo para afrontar la fecha 11 ante Jaguares de Córdoba en condición de visitante.