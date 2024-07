Cabe recordar que la presentación oficial de Radamel Falcao es el próximo 16 de julio. Ese día, el estadio El Campín se vestirá de azul para darle la bienvenida al ‘Tigre’. El éxtasis es tal, que los fanáticos no quieren esperar a ese día, sino que apenas tocó suelo bogotano, no lo dudaron dos veces y se dieron cita en el nrote de Bogotá para darle una calurosa bienvenida a uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol colombiano.

Locura total en Colombia por el fichaje de Radamel Falcao García en Millonarios. El ‘Embajador’ no perdió la oportunidad y ante el deseo del jugador de estar con la camiseta azul, las directivas se movieron rápido, solucionaron temas contractuales y se firmó el contrato con ‘El Tigre’. Sin duda, el mejor jugador de este mercado de pases y de los mejores de la historia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.