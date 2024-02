Y lo más doloroso no fue la derrota. Millonarios cayó de manera sorpresiva contra Águilas Doradas por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024 y un nuevo jugador entró en la lista de lesionados. La situación de los jugadores no disponibles en el equipo azul empieza a preocupar y por eso se hizo pública la advertencia que le hicieron a Daniel Cataño por la lesión que no lo deja jugar.

Millonarios venía de lograr una victoria 0 a 1 contra Atlético Nacional a pesar de no contar con dos de sus tres volantes creativos, David Mackalister Silva y Cataño. Una vez terminado el encuentro, el entrenador Alberto Gamero le envió un duro mensaje a todos los jugadores lesionados.

“Siempre les digo a ellos. No me preocupo tanto por las ausencias, enfatizo más en los que van a jugar porque son importantes también. Para mí es importante el que va a jugar, no el que este lesionado. Cuando se mejore va a ser importante para mí. Hoy no. Estamos esperando la recuperación de todos los que están allá (en el departamento médico)”, dijo Gamero en conferencia de prensa y la advertencia a Daniel Cataño estaba por llegar.

En esta ocasión, el resultado fue una derrota y la sinceridad salió a flote. Millonarios perdió 0 a 1 y luego de ver cómo Omar Bertel se fue en camilla de la cancha de el estadio El Campín y con notables gestos de dolor, Alberto Gamero confirmó la grave lesión que tendría el lateral izquierdo y la situación de Cataño que no lo ha dejado jugar en la Liga Colombiana I-2024.

Cataño no juega en Millonarios desde la derrota 0 a 1 contra América de Cali del 3 de diciembre de 2023 en lo cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2023. Desde ese partido, el volante se ha perdido diez encuentros, nueve en el 2024, hasta el encuentro contra Patriotas del próximo sábado 24 de febrero por una lesión que necesitó de un segundo concepto médico.

La advertencia que le hicieron a Cataño en Millonarios por su grave lesión

Luego de confirmar que lo más probable es contar con el regreso de Leonardo Casto, Larry Vázquez y David Mackalister Silva, este en menor probabilidad, para el partido contra Patriotas, Alberto Gamero reveló la advertencia que le hizo Millonarios a Daniel Cataño por la lesión que no lo deja jugar: “Con Daniel tienen la incertidumbre otros médicos especialistas que lo han visto porque lo han llevado a otros médicos especialistas en esa parte donde el tiene (la lesión) que es la pelvis y todavía están en qué se puede solucionar. Hay buenas noticias en él, en estos días ha entrenado con poco dolor. Ya le dijeron que él tenía que soportar un poquitico de dolor. Hoy (16 de febrero) lo vi con un semblante mejor, contento. Está trabajando, vamos a ver qué dicen los médicos“.

El mensaje de Daniel Cataño para Omar Bertel tras la lesión que lo sacaría de la temporada

A la espera de confirmarse lo que el mismo Alberto Gamero dijo sobre la lesión que sufrió Omar Bertel en el tendón de Aquiles, los compañeros del lateral izquierdo empezaron a enviarles mensajes de apoyo. Uno de ellos fue Daniel Cataño, quien publicó una historia en Instagram con el siguiente mensaje: “Mucha fuerza manito, Dios en control. Te esperamos en la cancha pronto“.