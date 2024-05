En Millonarios empezó la cuenta regresiva para tomar decisiones luego de la doble eliminación que sufrió en el primer semestre del año. Al fracaso deportivo de no ganar un solo partido en la Copa Libertadores, se sumó la eliminación en los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, y ya se habla de una determinación de la directiva que dañaría la relación con Alberto Gamero.

La contó uno de los periodistas más cercanos al equipo ‘Embajador’. Millonarios empezó el semestre con el título en la Superliga contra Junior de Barranquilla, pero los jugadores se le iban a empezar a caer por lesiones. Llegaron a tener más de 15 jugadores lesionados. ¿Mala suerte o mala planificación? Ambas posibles razones llevaron a la directiva a tomar una firme decisión.

Millonarios terminó la participación en la Copa Libertadores 2024 tras sufrir una goleada por tres goles a cero contra Flamengo en Brasil. Llegó la hora de la conferencia de prensa, y con muestras notables de tristeza por despedirse del torneo continental en la última posición del Grupo E con tres puntos, Gamero confesó que ya empezaron a hablar con los directivos sobre el futuro inmediato del equipo.

“Hace días se ha tocado el tema de refuerzos. Esto para nadie es un secreto, no vamos a esconder esto. Indudablemente que trajimos unos (refuerzos), pero se nos lesionaron otros. Hoy (28 de mayo) nosotros no vamos aquí a buscar culpables, el domingo terminamos la liga y nos sentaremos a hablar de lo que viene, pero aquí no hay que buscar culpables, tuvimos la mala suerte de tener tantos jugadores lesionados que eso repercutió en la campaña que hemos hecho. Aquí con cabeza fría y tranquilidad, pero sí con la certeza y la necesidad que se necesitan refuerzos. Eso es lo que la junta directiva está planteando“, dijo Alberto Gamero antes que se diera a conocer la decisión que lo afectaría.

Gamero lleva tres títulos con Millonarios en cuatro años. (Foto: Imago)

Según la página oficial de Millonarios, el cuerpo técnico del equipo se compone por Alberto Gamero (entrenador), Orlando Rojas (asistente técnico), Felipe Palmezano (preparador físico), Diego Rojas (preparador de arqueros) y Cerveleón Cuesta (asistente técnico). Arnoldo Iguarán también trabaja en el club. Salvo el entrenador, los otros nombre no tendrían asegurado su continuidad para la Liga Colombiana II-2024.

La decisión de la directiva de Millonarios que dañaría la relación con Gamero

César Augusto Londoño, uno de los periodistas más cercanos a Millonarios, publicó en X que “no solo son transferible todos los integrantes del plantel, sino que saldrán jugadores con contratos prolongados, los negociarán o transferirán a clubes interesados”. Además, el periodista, de Caracol Radio, también afirmó que la directiva de ‘Millos’ tomó las determinaciones de revisar la composición del cuerpo técnico de Alberto Gamero y de analizar con criterio científico el tema de la gran cantidad de futbolistas lesionados. En el caso que la decisión es que haya salidas en el grupo de trabajo del entrenador, ¿se dañaría la relación con el DT? A nadie le gusta que le toquen a las personas de su confianza.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alberto Gamero en Millonarios?

Carlos Antonio Vélez aseguró el 30 de mayo que Gamero seguirá siendo el entrenador de Millonarios pese a la doble eliminación en el primer semestre de 2024 y que la única duda de los directivos fue si el DT soportaría la presión que está pasando. Eso se habló y el proyecto liderado por Alberto Gamero seguirá con el respaldo que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.