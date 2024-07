Luego de la victoria contra Bucaramanga, Alberto Gamero reveló la decisión que tomó con Falcao pensando en el partido vs. Nacional.

La decisión que tomó Gamero con Falcao pensando en el partido vs. Atlético Nacional

Radamel Falcao García está cada vez más cerca de jugar el primer clásico en el fútbol colombiano, y en vísperas de lo que será el partido de Millonarios contra Atlético Nacional en la Liga Colombiana II-2024, Alberto Gamero no lo pensó dos veces y tomó una decisión con ‘El Tigre’.

Millonarios debutó en la Liga Colombiana II-2024 con un empate uno a uno contra Deportivo Independiente Medellín en el que Falcao García no empezó como titular y jugó 51 minutos. Desde ese momento, Gamero empezó a dejar claro cuál era el plan con los minutos que va a jugar el delantero.

“Se habló con él y de común acuerdo optamos porque él terminara. De pronto si el partido lo fuéramos ganando y no lo necesitaba, a lo mejor no lo hubiera metido porque lo que queremos es que esté lo más entero porque lo van a mirar y él lo sabe. Entró alegre y motivado, y nos da esa posibilidad de que le gusta entrar también“, afirmó el entrenador de Millonarios sobre la no titularidad de Radamel Falcao en el empate contra el DIM.

Llegó la hora de la segunda fecha y se dio el debut de Falcao como jugador de Millonarios en el estadio El Campín. Luego de no ganar un duelo de los siete que disputó contra los jugadores del Deportivo Independiente Medellín, ‘El Tigre’ mejoró y mucho en la victoria vs. Atlético Bucaramanga siendo el jugador mejor calificado del partido.

Falcao en Millonarios vs Bucaramanga. (Foto: Vizzor Image)

Con un gol de Danovis Banguero al minuto cinco del segundo tiempo, Millonarios le ganó a Bucaramanga. Falcao García jugó 77 minutos, registró un tiro al arco, 33 toques con una precisión del 90 por ciento, cinco de cuatro duelos ganados en el suelo y una calificación de 7.7 puntos, según SofaScore. El partido contra Atlético Nacional en el estadio El Campín ya está en mente de Alberto Gamero y por eso tomó una decisión con ‘El Tigre’.

La decisión de Gamero con Falcao pensando en el partido vs. Nacional

“A mitad de tiempo había hablado con él. Es un jugador de mucha experiencia donde él sabe hasta cuándo puede jugar. Sin embargo, opte por el minuto 75 porque pensando en el partido del miércoles y pensando en el desgaste que ha tenido. Me parece que el funcionamiento de él ayuda al otro punta también juegue bien, porque es el más se retrasa, el que más viene a recogerse y el que más pivotea, y el otro punta es el que fija a los centrales”, afirmó Alberto Gamero en conferencia de prensa sobre por qué sacó a Falcao en la victoria contra Atlético Bucaramanga.

Millonarios contra Atlético Nacional: día y hora del partido por la Liga Colombiana II-2024

Por el Mundial Femenino Sub-20 que se jugará en Colombia, Millonarios adelantó el partido contra Nacional correspondiente a la fecha 6 de la Liga Colombiana II-2024 y, por lo tanto, se jugará el próximo miércoles 24 de julio a las 8:00 P.M. en el estadio El Campín. Todo apunta a que Radamel Falcao García será titular por la decisión que tomó Alberto Gamero de sacarlo al minuto 32 del segundo tiempo vs. Bucaramanga.