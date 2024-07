La llegada de Radamel Falcao a Millonarios ha tenido un gran impacto en el club. La presencia del ‘Tigre’ va mucho más allá de lo que pueda aportar dentro de la cancha, y la muestra de esto es la llegada de Jovani Welch, jugador que admitió haber afectado la oferta del ‘Embajador’ para jugar con la leyenda.

Millonarios ha hecho un gran esfuerzo para reforzar el plantel de Alberto Gamero para esta Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El fichaje estelar de los Azules es, sin lugar a dudas, el de Radamel Falcao. El delantero histórico de la Selección Colombia cumple su sueño de jugar por primera vez en el FPC con el club de sus amores.

Ahora, a solo días de su llegada a la ciudad de Bogotá, se confirma el gran impacto que tiene la presencia de Falcao en el plantel dentro y fuera de la cancha. Uno de los nuevos refuerzos del club ha confesado que aceptó la oferta de los Millos por la llegada del ‘Tigre’.

Vino a Millonarios por Falcao

Uno de los nuevos fichajes de Millonarios es el panameño, Jovani Welch. El jugador, que estuvo en la última Copa América, habló por primera vez tras la confirmación de su llegada al equipo bogotano en la televisión panameña. El volante confesó que Falcao tuvo mucho que ver en su decisión.

“Claro que sí, escuché que iba Falcao. Nunca me imaginé en mi vida jugar con un futbolista de ese nivel, yo me quedo mirándolo fijamente, no lo puedo creer. Nos ayuda mucho a crecer futbolísticamente, trato de hablarle y me da como penita. Es un jugador grande, en todos los estadios lo aplauden” dijo Welch.

El panameño habló de la personalidad del ‘Tigre’ en el vestuario. “Si, es accesible. No he hablado mucho con él, mis compañeros sí. Es serio, pero humilde, hace joda, se ríe, molesta. Pero a la hora del trabajo es serio. De espaldas nadie se la quita, es una cosa de locos“.