Millonarios no la pasa bien en el Fútbol Colombiano, sin embargo, sigue con claras opciones de llegar a la gran final de la Liga. En el último partido, los dirigidos por Alberto Gamero consiguieron un empate que los mantuvo con vida en el cuadrangular. La igualdad sin goles ante Bucaramanga dejó una mala noticia para la institución luego de recibir una multa económica por parte de la Dimayor.

La multa de la Dimayor a Millonarios tras el partido ante Bucaramanga

Millonarios deberá pagar la suma de $6.500.000 por publicar tarde la nómina inicialista y así lo informó Dimayor, con un detalle de lo que pasó.

Según el informe, el conjunto ‘embajador’ subió a sus redes sociales la nómina a las 7.34 p.m, es decir que ocurrió 26 minutos antes del inicio del partido. Dimayor indicó que esto vulneró el artículo 18 del Protocolo de Medios, que indica que los clubes tienen la obligación de hacer pública la alineación en sus redes sociales sesenta minutos antes de la patada inicial, “con el fin de que todos los integrantes de la prensa tengan acceso a la información”.

Foto: VizzorImage / Jaime Moreno / Contribuidor

“Millonarios presentó un retraso de 34 minutos en la publicación de la nómina a redes sociales, por lo que se advierte el incumplimiento a la disposición precitada”, agregaron.

Malas noticias para Millonarios sobre Leonardo Castro

Las malas noticias para Millonarios pasan por Leonardo Castro, la gran figura del equipo capitalino, pues todo parece indicar que tampoco estará para el partido ante el Deportivo Pereira el próximo sábado, así lo informó el periodista Alexis Rodríguez.

“Leo NO VIAJA A PEREIRA porque aun no está al 100% y se probará a Giordana a ver si le da para El equipo hoy en la tarde de B/manga a Pereira y el partido de ayer no dejó lesionados”, indicó el comunicador de Win Sports.