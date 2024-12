Millonarios consiguió un importante empate en condición de visitante ante Atlético Nacional, resultado que mantuvo como líder del grupo A al cuadro capitalino, razón por la que sus hinchas están muy emocionados con la posibilidad de poder disputar nuevamente una final en el fútbol colombiano.

Publicidad

Publicidad

Dicho encuentro tuvo una acción muy controversial y de la que todo el mundo está hablando, la cual fue el penal que le dieron a Millos, acción en la que aparentemente Radamel Falcao García se veía en fuera de lugar, pero en el VAR el árbitro Nicolás Gallo lo dio como habilitado, después de trazar las líneas.

Lo que dijo Alberto Gamero sobre los audios del VAR

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, fue invitado al canal Win Sports, allí fue entrevistado y consultado sobre qué opinaba sobre el deseo que tenían en Atlético Nacional y el ambiente del fútbol para que la Federación Colombiana de Fútbol publicara los audios del VAR, a lo que el técnico del ‘azul’ aseguró que él no pedirá nada.

“Yo en eso nunca me gusta meterme en que esté de acuerdo en que los audios del VAR se publiquen o no se publiquen, no me gusta meterme en las decisiones de los árbitros, ustedes saben que no soy polémico, entonces en ese aspecto no me quiero incluir. Yo siempre lo he dicho: ‘Los árbitros son seres humanos'”, expresó Gamero.

Publicidad

Publicidad

Además, Alberto aseguró que los árbitros siempre entran a la cancha a realizar bien su trabajo como lo hacen los jugadores, pero como personas que son, pueden cometer errores, por lo que él no suele hablar mal de ellos y las decisiones sobre ellos las toman otras personas.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo que dijo Alberto Gamero sobre su paternidad ante Atlético Nacional

Lo que dijo Alberto Gamero sobre el penal

En la rueda de prensa, tras el final del partido, Alberto Gamero fue consultado sobre la acción del penal, allí aseguró que: “Son jugadas que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros estamos simplemente atentos a lo que pueda decir el árbitro, simplemente, pero son jugadas que normalmente pasan en los partidos y para eso hay un árbitro y un VAR. Eso no nos compete a nosotros”.