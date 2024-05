Millonarios quedó eliminado de la Liga Colombiana una fecha antes de terminar los cuadrangulares 2024-I. El cuadro ‘embajador’ empató 2-2 contra Deportivo Pereira en un partido que hubo de todo, sobre el final el rival terminó de matar la ilusión de un equipo que no hizo su mejor semestre de la mano de Alerto Gamero.

En rueda de prensa hablaron el entrenador y uno de los referentes, Juan Pablo Vargas, quien le respondió a un periodista que le preguntó si lo de Millonarios esta temporada era fracaso. Las palabras del central costarricense hicieron eco en las redes sociales y despertaron opiniones divididas.

La respuesta de Juan Pablo Vargas cuando le preguntaron si Millonarios había fracasado

Vargas quiso explicar que no siempre cuando se pierde es fracaso: “Dejemos de usar la palabra fracaso. No alcanzamos muy objetivo que queríamos y nos planteamos de ser campeón, pero no se puede hablar de fracaso, dejemos de utilizar esa palabra en todo. Hay una oportunidad para pararse y volver a intentarlo”.

Además, agregó: “Hay que trabajar mejor: La palabra fracaso la hemos escuchado muchas veces. En este torneo van a haber 19 fracasados porque solo va a haber un campeón. Hablar de fracaso es usar muy mal una palabra, debemos aprender y ver qué tenemos que trabajar mejor”.

Alberto Gamero respondió ante la pérdida de tiempo de Millonarios

Lastimosamente, el buen nivel que mostró el ‘azul’ en la primera parte, quedó opacada por la actitud que tomaron los futbolistas, los cuales se dedicaron a perder tiempo, echo que ha sido muy cuestionado, inclusive por los mismos hinchas de Millos, los cuales lamentaron que el equipo se dedicara hacer marrulla y no a jugar.

Pues al técnico Alberto Gamero le consultaron en la rueda de prensa, posterior al partido, sobre la actitud que tomaron sus dirigidos, los cuales buscaron cortar el juego, interrogante que no le gustó para nada el entrenador del ‘embajador’, el cual sorprendió con su respuesta, negando que sus futbolistas hayan perdido tiempo.

“En esa jugada, Darwin pega primero. Y después del gol, Pereira hace tiempo. Esto es fútbol. No me hablen de marrullería porque este equipo no es marrullero, este equipo sale a jugar fútbol. A Darwin tenían que haberlo expulsado”, expresó el técnico samario, palabras que generaron controversia, siendo muy cuestionadas.