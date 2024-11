Millonarios y Atlético Nacional disputaron un nuevo clásico, el cual dejó como ganador al equipo bogotano, en lo que fue un compromiso lleno de fricción y que dejó algunos momentos controversiales, antes, durante y después de su desarrollo y de lo que todavía se está hablando en los diferentes espacios deportivos.

Una de las situaciones lamentables que se dieron en el primer tiempo, fue cuando algunos hinchas de Millos realizaron gestos racistas contra el atacante del ‘verde’, Marino Hinestroza, hecho que fue muy reclamado por parte del habilidoso extremo que anotó el gol del cuadro antioqueño, el cual pidió que la Dimayor actúe ante ese lamentable hecho.

La sanción que le podrían poner a Millonarios

Ante el grave hecho de actos racistas, situación que en el mundo del fútbol genera mucho rechazo y fuertes medidas, Millonarios está expuesto a recibir una dura sanción por parte de la Dimayor de oficio, así como se ha dado en pasados ocasiones por malos comportamientos por parte de algunas hinchadas en los diferentes estadios del país.

Aunque hay que tener en cuenta el informe que dio el árbitro Jhon Hinestroza, la sanción que podría recibir Millonarios podría ir desde una multa económica, hasta no permitir el ingreso de público en la tribuna en la que se dieron los actos racistas contra el jugador de Nacional, es por esto que se espera que en los próximos días la Dimayor dé a conocer si tomará alguna medida contra el club ‘embajador’.

Millonarios VS. Atletico Nacional por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Ramírez..

El pedido de Marino Hinestroza

Después del final del partido, Marino se pronunció ante el lamentable momento que tuvo que vivir con los tres hinchas de Millonarios que le hicieron gestos, es por esto que le pidió a la Dimayor que tome medidas y aplique sanciones contra este acto, ya que a Nacional lo han multado por festejos, algo que no es grave.

“Quiero mandar mensaje a la Dimayor, esperemos que haya repercusiones, así como toman porque el profesor celebra… quiero ver el comunicado de la Dimayor de esos tres tipos que me hicieron gestos racistas. Celebrar el gol no está mal, pero eso sí. El futbol es alegría, en el futbol no hay leyes, hay reglas. Espero que la Dimayor también sanciones a esos tres tipos”, dijo Marino.