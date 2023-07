Daniel Ruiz no la pasa bien en el Santos de Brasil, club al que fue en calidad de préstamo con opción de compra desde Millonarios. El que fue figura del Fútbol Colombiano y del club ‘embajador’ no se pudo consolidar en una de las mejores ligas de Sudamérica y ahora su futuro es incierto, pues el presente no es el mejor.

Los malos resultados de su equipo hicieron que cambiaran de entrenador, pero el que llegó no lo quiere y ya le dijo a las directivas del club que no iban a contar con él en lo que resta de la temporada, por lo que no se haría uso de la opción de compra.

Muchos se preguntan qué pasará con el jugador en un futuro cercano, pues de no darse, tendría que regresar a Millonarios cuando se cumpla su contrato, pero se habla que puede volver antes. Por ahora no se le ha notificado nada al equipo capitalino, pues la noticia es reciente y solo hay tres posibilidades que se decidirán en los próximos días.

La primera es que se mantenga todo lo firmado y el jugador termine su contrato para regresar a Millonarios a final de temporada. La segunda, que haya un acuerdo entre equipos para rescindir su contrato y pueda llegar antes de tiempo. La última, que Millonarios pueda buscarle otro club que lo quiera comprar o irse en calidad de préstamo.

El representante de Daniel, Mauricio Serrano, habló con el VBar de Caracol radio y confirmó que la primera opción la tiene Millonarios.