Daniel Ruiz fue una de las grandes figuras que tuvo el Fútbol Colombiano en las temporadas anteriores, fue gran figura de Millonarios en 2022, la revelación del balompié nacional que lo llevó a jugar en la Selección Colombia. Con su gran nivel individual terminó jugando en el Santos de Brasil, donde no la pasa nada bien.

Al colombiano se le presentó un problema que no solo afecta al jugador, sino que también al cuadro ‘embajador’, pues se fue en calidad de préstamo con opción de compra, pero con una cláusula que lo obliga a jugar un número de partidos para poder hacer uso de la opción.

Según medios locales, Ruiz y otros jugadores no van a ser tenidos en cuenta por el entrenador para lo que resta de temporada: “¡AHORA! El entrenador Paulo Turra ya no cuenta con los mediocampistas Daniel Ruiz, Ivonei y Ed Carlos para la secuencia de la temporada. Los tres atletas ya no estarán listados para los partidos y entrenarán por separado por razones técnicas”.

De llevarse a cabo el plan del técnico de Santos, es inevitable el regreso del ‘10’ para el próximo año donde Millonarios jugará la Copa Libertadores desde la fase de grupos.