Millonarios logró una ajustada victoria ante el Cúcuta Deportivo en el juego de ida de la semifinal ida de la Copa Colombia que se desarrolló en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, en donde el ‘embajador’ mostró una floja presentación y no pudo sacar una ventaja más amplia, de cara a lo que será el duelo de vuelta.

El único gol del compromiso llegó al minuto 75, en una acción de pelota parada en el borde del área, en donde Beckham David le movió el balón a Leonardo Castro, para que metiera un preciso y potente remate que se clavó al fondo de la red, para anotar el tanto que le dio la victoria a los dirigidos por Alberto Gamero.

Previo al gol, se dio un hecho curioso y que llamó mucho la atención de los hinchas de Millos y de las personas que vieron el partido en la transmisión, debido a que el capitán y referente, David Silva, le alegó a Leonardo Castro, mientras que el delantero trataba de llevarle la contraria y entraron en una discusión.

Sobre el alegato habló ‘Leo’ en una entrevista para Win Sports, minutos después del final del partido, allí contó qué fue lo que sucedió. Todo se dio porque Silva le exigió que dejara que Beckham le moviera el balón y ahí si pateara, mientras que Castro quería cobrar el tiro libre de manera directa, pero ante el regaño, se hizo lo que dijo ‘Maca’ y, por fortuna para Millos, la acción terminó en gol.

“Tenía pensado pegarle de primera, pero ‘Maca’ me dijo que no y que Beckham la iba a mover. Sabemos que en el rebote siempre sale un jugador, esta vez no salió. Me dijo que no me desesperara y que el gol iba a llegar”, contó Leonardo sobre el curioso suceso que se dio en pleno partido y que terminó con el gol de ‘azul’.

Los números de Millonarios ante el Cúcuta

La posesión de la pelota fue a favor del ‘embajador’ con un 58% contra el 42% de la visita, además, tuvo 8 remates a perta y 13 que se fueron desviados, consiguió 6 tiros de equina, en total tuvo 128 ataques, números con los que superó a su rival, pero no pudo tener la claridad para poder tener opciones clara y las poco que tuvo, no fueron bien aprovechadas.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

En duelo definitivo por el paso a la final de la Copa Colombia, se dará el próximo domingo 5 de noviembre a las 5:00 PM, duelo que se disputará en el estadio General Santander, en el que se espera una gran asistencia por parte de los hinchas del ‘Motilón’, pero también la de algunos fanáticos del cuadro ‘azul’ de Bogotá.

