Líder de los 'Comandos Azules' de Millonarios pide no abonarse y hace graves acusaciones

“Ahora sí entiendo por qué Gamero no le interesa reforzar a Millonarios. Cómo les parece que se gana una plata importante por hacer debutar a los juveniles en Millos. Profe, ¿No le basta con la millonada que le pagan? Y usted sabe que lo que digo es verdad. ¡Qué negociazo el que tiene!”, dijo Mario Ladino en la red social X.

‘Jorge Moneda’, líder de la barra brava, estaría confirmando lo que parece deja de ser un rumor, pues habría unos movimientos en la interna de Millonarios con las canteras. Sería un negocio que hasta ahora se está dando a conocer. El reconocido barrista invita a los demás hinchas a no abonarse para el torneo 2024-II e invita a los fanáticos a que escuchen el audio donde quedan al descubierto los directivos y el entrenador.

Además de este presente deportivo, se van conociendo algunos detalles que no dejan de ser graves. Pareciera que lo mencionado en días pasados toma tinte de realidad. El líder de la barra brava ‘Comandos Azules’ lo confesó todo en Tik Tok y dejó duras palabras contra las directivas, el técnico Alberto Gamero y además se refirió al “negocio oculto” que se tendría en las entrañas del equipo.

Millonarios vive duros momentos tras los malos resultados de los últimos días. Papelón en la Copa Libertadores y eliminado en cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024. En ambas competiciones, quedó fuera de combate faltando una fecha para finalizar. Las cosas no están bien en el equipo azul, el buen juego se perdió, continúa el mar de lesiones y aumenta la resistencia en la hinchada con el proceso y la poca inversión que se hace en el equipo.

