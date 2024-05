No deja de ser una delicada afirmación y seguramente son palabras que aumentarán la polémica y llevarán a la hinchada a exigir mejores nombres en el mercado de pases de mitad de año 2024.

“Ahora sí entiendo por qué Gamero no le interesa reforzar a Millonarios. Cómo les parece que se gana una plata importante por hacer debutar a los juveniles en Millos. Profe, ¿No le basta con la millonada que le pagan? Y usted sabe que lo que digo es verdad. ¡Qué negociazo el que tiene!”, dijo Mario Ladino en la red social X.

La situación ha permitido las críticas y muchos exigen razones del porqué Millonarios no es agresivo en el mercado de pases y cubre mejor las posiciones. El cuestionado periodista Mario Ladino da una delicada razón, pues comenta que el técnico Gamero ganaría una “plata importante” por llevar al debut a varios canteranos.

En medio de la competencia, la hinchada ha colocado sus ojos en la poca inversión en la nómina de jugadores, que ahora se ve mucho más grande, pues no hay recambio e incluso se ven lesionados dos jugadores por posición, que también expone algunas deficiencias en el trabajo físico y médico.

Millonarios vive duros momentos tras los malos resultados de los últimos días. Papelón internacional y tambalea en cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024. Las cosas no están bien en el equipo azul, el buen juego se perdió, continúa el mar de lesiones y aumenta la resistencia en la hinchada con el proceso y la poca inversión que se hace en el equipo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.