Los únicos tres jugadores de Millonarios que mandaron mensaje de despedida a Alberto Gamero

“Profe, siempre estaré agradecido por cada enseñanza, has estado unido a nosotros por siempre y espero que ese lazo nunca se rompa”, dijo Falcao en las redes sociales.

En medio del dolor por dejar a Millonarios y el análisis de Alberto Gamero sobre su futuro, las despedidas no se han hecho esperar. Muchos hinchas dejan ver su agradecimiento en redes sociales por lo obtenido en estos cinco años, principalmente los tres títulos ganados, siendo la Liga ante Atlético Nacional en 2023 su logro más destacado.

Todo se consumó y la tristeza abunda en la hinchada. Hubo repercusiones muy fuertes en Millonarios y se tomaron drásticas decisiones. Parece que la voz del hincha se escuchó y Alberto Gamero mira nuevos horizontes para su carrera como DT. Los dirigentes no tuvieron de otra que aceptar la renuncia y se analizan formas para continuar el proceso en la casa azul. Millonarios no demoró mucho para confirmar a David González como nuevo entrenador. La oficialidad es inminente.

Millonarios pasa la dolorosa página de 2024 y se concentra en temporada 2025 con el afán por ser campeón del fútbol colombiano. El fracaso hizo mucha bulla en la hinchada y se siente el golpe por el último puesto en la fase de grupos de Copa Libertadores y no poder llegar a una final de Liga Colombiana. El fichaje de Radamel Falcao García apagó un poco las críticas y aumentó la cifra de abonos, pero lo que sucedió en diciembre reactivó la crisis en el cuerpo técnico y Alberto Gamero se tuvo que ir.

