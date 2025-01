Millonarios inicia el 2025 con el afán por ser campeón en el fútbol colombiano. El fracaso del año 2024 hace mucha bulla en la hinchada y se siente el golpe por el último puesto en la fase de grupos de Copa Libertadores y no poder llegar a una final de la Liga Colombiana. El fichaje de Radamel Falcao García apagó un poco las críticas, pero lo que sucedió en diciembre reactivó la crisis en el cuerpo técnico.

Hay repercusiones en Millonarios. Ya se tomaron drásticas decisiones en los directivos para el 2025. La voz del hincha se escuchó y los dirigentes le aceptaron la renuncia al técnico Alberto Gamero, que deja a Millonarios luego de cinco años al frente de la dirección técnica. Un momento difícil para el ‘Embajador’, que necesita levantar un título lo más pronto posible.

Según el periodista César Augusto Londoño, el entrenador samario salió del equipo en medio de amenazas y problemas de seguridad. Tras una segunda vez, las directivas de Millonarios aceptaron la renuncia. La hinchada está a la expectativa y las críticas no paran, no solo por lo que sucedió con Gamero, sino su reemplazo, que puede ser oficializado en las próximas horas.

El equipo azul no perdió mucho tiempo y agilizó el tema del técnico que reemplazará a Alberto Gamero. Fue cuestión de tiempo para firmar a David González como nuevo entrenador en la casa azul y ahora será el encargado de poder ser campeón en el 2025 con la institución capitalina, además de vencer a Once Caldas y clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Las críticas de la hinchada de Millonarios por el técnico que reemplazará a Gamero

Para muchos hinchas, el nombramiento de David González no causó un efecto positivo y no ven con buenos ojos su llegada al equipo. Algunos consideran que Millonarios necesitaba un entrenador de más renombre.

“Técnico de bajo perfil. El solo hecho de llegar a Millonarios ya es un plus para él , no lo veo exigiendo refuerzos de peso. Los directivos por eso no traen un DT de pergaminos, prefieren un tipo que se amolde a su filosofía”, dice el usuario Luis Becerra en la red social X.

