Una controversia se generó con el exjugador de Atlético Nacional y ahora asistente técnico de Lucas González, Alexis Henríquez, debido a sus declaraciones en las que se burló de Millonarios por haber festejado el título de la Superliga que ganó ante el Junior, palabras que ya recibieron una respuesta de un referente histórico del ‘azul’.

En una entrevista para el programa ‘Un Break’, Alexis le quitó importancia a ganar la Superliga, asegurando que él en varias oportunidades la perdió y nunca pasó nada, además, resaltó que lo verdaderamente importante en el FPC, es ganar el título de la Liga y en el segundo lugar la Copa Colombiana, por lo que se burló de ver a Millos festejando ese trofeo como si fuera la Copa Libertadores.

“Dicen que Nacional viene ganando por la Superliga. Eso no lo celebra nadie. Yo perdí con Millonarios, y qué me va a doler. Ellos se fueron celebrando como si fuera Libertadores. Hay que ganar es la Liga o la Copa”, dijo Alexis, palabras que no gustaron a los hinchas del ‘embajador’ y a algunos exjugadores del club bogotano.

La respuesta de Luis Delgado a Alexis Henríquez

Pues la polémica no para y ahora uno de los ídolos del cuadro ‘embajador’, el exportero, Luis Delgado, se refirió a las palabras de Alexis con un curioso mensaje, a propósito del título del Liverpool de Luis Díaz ante el Chelsea por la Copa de la Liga Inglesa, para hacer una irónica publicación que iba dirigido a Henríquez.

“La Carabao Cup (Copa de la liga inglesa) no la celebra nadie. Se fueron celebrando como si ganaran la Champions League”, publicó Delgado en su cuenta de X, junto a unos emojis de risas, mensaje que gustó mucho a los hinchas de Millonarios, que quedaron satisfechos con la respuesta a Alexis.

Los títulos de Luis Delgado con Millonarios

El golero estuvo durante 6 años en el conjunto ‘azul’ de Bogotá, entre el 2010 y 2015, allí disputó un total de 177 partidos con la camiseta de Millos, en donde anotó 4 goles, número muy importante para ser un arquero. ‘Lucho’ también levantó dos títulos con el ‘embajador’, uno de Copa Colombia y una Liga, siendo pieza fundamental en esta última.