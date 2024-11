Millonarios buscará conseguir una victoria ante su público en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, cuando reciba a deportivo Pereira por la fecha 18 de la Liga Colombiana II-2024, teniendo la intención de poder quedar en uno de los dos primeros puestos del campeonato y quedarse con el llamado ‘punto invisible’.

Para este compromiso, el entrenador Alberto Gamero podrá contar con Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, quienes después viajarán para sus selecciones y se perderán la última jornada del ‘todos contra todos’, pero el técnico samario no podrá utilizar ante los ‘matecañas’ a una de sus principales cartas en el ataque.

Leonardo Castro, baja en Millonarios

Desafortunadamente, para Millonarios , el delantero Leonardo Castro no estará en el duelo ante el Pereira , así lo confirmó el club, publicando la nómina de convocados, en donde no aparece el ‘Chacho’ , por lo que en el frente de ataque del ‘azul’ habrá una novedad obligatoria, teniendo en cuenta que era el que venía siendo titular.

De esta manera, el centro delantero de Millos podría ser Radamel Falcao García , jugador que ha venido sumando minutos desde su recuperación, teniendo buenas intervenciones, como se vio en el partido contra Junior , en donde generó dos ocasiones de gol, una de ellas muy clara y que el arquero Santiago Mele le atajó.

¿Por qué no estará Leonardo Castro?

En el partido contra Junior, que terminó igualado 0-0, Leo Castro salió lesionado por sufrir un golpe en su tobillo, inconveniente del que no logró recuperarse y finalmente no estará ante Pereira por un esguince grado 1, por lo que ahora la preocupación de los hinchas azules es que el delantero no esté por muchos partidos fuera de la cancha, teniendo en cuenta su importancia en el equipo.

“Millonarios FC informa que el jugador Leonardo Castro sufrió, al término del partido vs. Junior Barranquilla, un esguince grado I en el cuello de su pie derecho. El jugador ya se encuentra en su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará de acuerdo a su evolución. ¡A Leo le deseamos una pronta recuperación y su regreso a las canchas!”, informó Millonarios sobre su atacante.