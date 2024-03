Millonarios no se daría por vencido e insistiría fichar a Falcao García

Hace algunos meses, los aficionados de Millonarios se ilusionaron con la posibilidad de que Radamel Falcao García se convirtiera en su flamante refuerzo, negocio del que la propia dirigencia del cuadro ‘azul’ confesó que estaban realizando, pero que finalmente no se dio por decisión del delantero del Rayo Vallecano.

Pues la ilusión de la fanaticada ‘embajadora’ por ver al ‘Tigre’ vestido con la camiseta de Millos se vuelve a reactivar, esto debido a una nueva información que revelaron desde territorio español, en donde aseguran que los bogotanos harán un nuevo intento por Radamel en el próximo mercado de fichajes del fútbol colombiano.

“Según ha podido saber AS, Millonarios no se dará por vencido y volverá al ataque para hacerse con el actual delantero del Rayo, que termina contrato con los vallecanos este mes de junio. Tratarán de convencer a la estrella cafetera a través de diferentes factores, como el deportivo, el económico y, sobre todo, el sentimental, puesto que esta decisión supondría volver a su país”, contó el periodista Maite Martín, del Diario As de España.

¿Qué otros equipos se han interesado en Falcao García?

Y es que además de Millonarios, han sido varios los clubes que han preguntado por el Radamel, por lo que seguramente, cuando termine su vinculación con el Rayo Vallecano en el mes de junior del 2024, serán muchos los equipos que traten de seducir a Falcao para que llegue en condición de libre, lo que sería un lujo para cualquier institución.

Algunos de los equipos que se han interesado en el ‘Tigre’, son Cruz Azul de México, Gremio de Brasil, también desde la MLS de los Estados Unidos, desde el fútbol de Indonesia y árabe, por lo que no la tendrá nada fácil Millonarios para poder convencer al máximo goleador en la historia de la Selección Colombia para que se vista de ‘azul’.

La razón por la que Falcao no llegó a Millonarios

En una entrevista con el periodista Jaime Alberto Dinas, Radamel contó, hace algunos meses, que no llegó a Millos porque las condiciones no estaban dadas para hacerlo, especialmente en seguridad, teniendo en cuenta lo que pasó con el papá de Luis Díaz, el cual había sido secuestrado: “Lo de Millonarios se habló en su momento. Por ahí las condiciones no estaban dadas. Hay que ver la situación del país, cómo está en este momento, un poco complejo. Siempre viendo lo que le pasó a Luis. Son cosas negativas que a uno lo hacen meditar y quizá frenarse”.