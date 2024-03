Otro suceso a tener en cuenta son las lesiones de varios jugadores referentes y que son del once titular del técnico Gamero. Los diagnósticos, partes médicos y altas médicas, son de gran interés para los hinchas y fuentes cercanas de información, lo que permite mucha más interacción. También se agrega toda la expectativa que hay de por medio por la Copa Libertadores y lo que será su participación desde la fase de grupos en el máximo torneo continental.

Además, se agrega lo que se considera el proceso del técnico Alberto Gamero, en general el buen momento del equipo y los títulos que ha podido ganar en los últimos años, en una era grandiosa para Millonarios. Eso generó gran conexión y fidelidad de la exigente hinchada, que además no le falla fecha tras fecha en El Campín de Bogotá.

No es un secreto que el comienzo de año de Millonarios ha sido con muchas emociones de por medio. Primero, ganó la Superliga ante Junior de Barranquilla y segundo, el inicio de la Liga Colombiana no ha sido del todo bueno. En apenas nueve fechas disputadas, el club ‘Embajador’ tiene un mal andar, está fuera de los ocho clasificados y la hinchada desespera. Pareciera que estas dos situaciones aumenta la interacción entre fanáticos y seguidores del fútbol colombiano.

