Sergio Mosquera está viviendo un gran momento con la camiseta de Millonarios luego de un ciclo complicado en Atlético Nacional. Ahora el defensor ha explicado ante El Alargue de Caracol Radio el por qué de su cambio de rendimiento tras su traspaso a Bogotá.

A sus 30 años, Sergio Mosquera está atravesando un momento positivo en el plantel de Millonarios. El defensor llegó al club bogotano en este último mercado de pases luego de un ciclo poco destacado en las filas de Atlético Nacional y ha logrado abrirse un espacio en el ‘Embajador’.

Ahora, el jugador ha revelado en una entrevista los motivos de su mejora de rendimiento. Mosquera resaltó la confianza del entrenador como el motivo principal por el cuál no mostró su mejor versión durante su etapa con el equipo Verdolaga.

La explicación de Sergio Mosquera

Sergio Mosquera habló de cómo Millonarios ha logrado revertir su mal momento en el torneo doméstico. “El trabajo arduamente es lo que ahorita se ha ido reflejando. No ha sido nada fácil, pero siempre hemos estado dispuestos a corregir en lo grupal, en lo individual, para poder sacar este barco a flote como se viene haciendo y podemos esperar en todo aquello que nosotros queremos y tenemos pensado“.

Sergio Mosquera (VizzorImage / Donaldo Zuluaga / Cont)

El defensor se refirió a la competencia con Andrés Llinás por el puesto de titular. “Al que le toque es con el mismo objetivo, es una competencia muy sana la que ha habido hasta ahora, ojalá podamos seguir así, esto es de todos. No hay una base, somos 30 guerreros que debemos estar luchando por el mismo objetivo, siempre va a ser retribuido siempre y cuando uno sea leal con el trabajo y por eso creo que ahora se nos están dando las cosas. Ya en lo personal, que me ha tocado actuar en estas últimas fechas, siempre van a tener un Sergio Mosquera queriendo y estando dispuesto para crecer y ayudar al equipo“.

Sergio Mosquera fue cuestionado por la confianza que recibe por parte de Alberto Gamero en relación a lo que fue su paso por el equipo de Medellín. “Tú dices una palabra clave, confianza, y creo que eso no lo tuve en Nacional, independiente de todo, agradecido con esa institución, pero creo que fue más eso de lo que ahora me vengo viendo y lo que mucha gente también dice y uno también ve, de los buenos comentarios, es la confianza que, no tanto uno pueda tener sino la que te den y tener ese respaldo, y gloria a Dios ese respaldo ha sido retribuido con trabajo y espero seguir haciéndolo de la mejor forma“.

